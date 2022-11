Les déclarations particulièrement belliqueuses du président azerbaïdjanais Ilham Aliev à Shushi(a), où il célébrait le 8 novembre, en treillis et en fanfare, le 2e anniversaire de la prise par ses troupes de cette ville emblématique du Haut-Karabagh qui devait marquer la fin en faveur de Bakou, le lendemain même, de la guerre de 44 jours qu’il admettait pour la première dans la foulée avoir lui-même déclenchée contre les Arméniens du Haut-Karabagh, ont suscité un émoi bien compréhensible tant à Stepanakert qu’à Erevan, où cet anniversaire ravive les plaies d’une défaite dont les Arméniens continuent à payer le prix. Se faisant l’écho des craintes exprimées par les Arméniens de l’Artsakh qui lui reprochent bien souvent de les avoir oubliés, le premier ministre de l’Arménie Nikol Pachinian a accusé jeudi 10 novembre le président azéri Aliev de « préparer le terrain à un génocide » contre les Arméniens du Karabagh. C’est en ces termes forts qu’il a inauguré la réunion hebdomadaire du conseil des ministres à Erevan, en réagissant aux menaces à peine voilées proférées par le président azéri à l’occasion de cette cérémonie anniversaire marquant le « jour de la victoire », inscrit désormais au calendrier commémoratif et festif de Bakou. Devant un parterre d’officiers de son armée, Aliev avait une fois encore accusé l’Arménie de faillir à ses obligations contractées selon lui lors de la signature de la déclaration de cessez-le-feu du 9 novembre 2020 qui, sous l’égide du président russe Vladimir Poutine, mit fin à cette guerre sanglante qui fit près de 7 000 morts dans les deux camps. Il demandait une fois encore avec insistance que l’Arménie retire ses forces armées de la région du Karabagh où sont stationnés, en vertu de l’accord de cessez-le-feu, quelque 2 000 soldats de la paix russes, dont il ne se privait d’ailleurs pas de critiquer une fois encore la présence, garantie sur le papier jusqu’en 2025 et théoriquement reconductible. Le président azerbaïdjanais a mis en garde contre les « mesures nécessaires” que Bakou serait amené à prendre si Erevan ne remplissait pas ses obligations. L’Arménie pourtant n’a de cesse de nier la présence de ses troupes dans le Haut-Karabagh, où seules les forces armées locales, et sans liens avec l’armée d’Arménie, assureraient la défense du territoire arménien, aux côtés du contingent russe de paix, dont Aliev, dans son discours, n’a pas manqué de souligner qu’il n’était là que pour une durée limitée, laissant ainsi entendre clairement qu’il s’opposerait à une reconduction de cinq ans de son mandat, qui, selon les termes de la trêve, est « automatiquement réductible… à moins qu’une partie se prononce contre son maintien et le fasse savoir six mois avant sa venue à échéance ». Or, le maintien de cette force de paix russe semble d’autant plus sujet à caution que les déboires actuels de la Russie dans sa guerre en Ukraine, face à la contre-offensive des forces ukrainiennes, agitent la menace d’un enlisement de l’armée russe, dont les Arméniens redoutent qu’elle ne soit plus en mesure, ni désireuse, de poursuivre sa mission sous cette forme du moins, au Karabagh. Aliev ne se contente pas de menacer, il prépare déjà le génocide des Arméniens du Haut-Karabagh”, a déclaré, solennel, Pachinian. “Mettre en avant le processus d’un retrait des soldats de la paix sans de claires garanties internationales pour la sécurité et les droits des Arméniens du Karabagh, ce n’est pas seulement une violation des déclarations tripartites, mais c’est aussi la préparation d’un génocide des Arméniens du Haut-Karabagh”, a martelé le premier ministre, en mettant en cause l’interprétation par Aliev des termes de l’accord de cessez-le-feu de 2020 concernant les soldats de la paix. Il a mis l’accent, pour sa part, sur le caractère automatique de la reconduction de leur mandat prévue dans cet accord. “Cela signifie fondamentalement que les soldats de la paix sont déployés au Karabagh indéfiniment jusqu’à ce que les questions liées aux droits et la sécurité des Arméniens du Karabagh soient réglées et tous les problèmes de sécurité résolus ”, a ajouté Pachinian. Dans son discours, Aliev avait aussi réitéré son exigence relative à un autre volet selon lui de l’accord de trêve, à savoir l’aménagement par l’Arménie d’un « corridor du Zanguezour » qui relierait l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan par un axe qui serait soustrait à la souveraineté arménienne et qui jouirait du même statut d’extraterritorialité que le corridor de Latchine, large de cinq km, reliant le Karabagh à l’Arménie et qui avait fait l’objet de violentes attaques des forces de Bakou cet été. Jeudi, Pachinian a souligné que l’Arménie “a seulement une obligation, c’est d’assurer un lien de transport entre les districts occidentaux de l’Azerbaïdjan et le Nakhitchevan” et “aucune route spécifique n’a été mentionnée nulle part”. L’Arménie avait proposé en août d’ouvrir trois checkpoints à sa frontière avec l’Azerbaïdjan pour la circulation automobile depuis et vers le Nakhitchevan, soulignant que les routes seraient naturellement soumises à la législation arménienne. Bakou avait rejeté l’offre, invoquant le terrain et les conditions climatiques non propices des routes proposées. Bakou persiste à exiger que cette route traverse la frange méridionale de la province méridionale arménienne du Syounik, suivant le tracé de l’ancienne voie ferrée en activité durant la période soviétique, et surtout celui de la frontière arméno-iranienne, dont Téhéran a souligné qu’il ne fallait pas y toucher. Pachinian a rappelé que Erevan était toujours prêt à ouvrir les checkpoints, encore aujourd’hui, montrant ainsi que l’Arménie, pour sa part, remplit ses obligations. Dans le même temps, il a souligné qu’en accusant l’Arménie de ne pas remplir ses obligations, Aliev tente de “créer des prétextes pour fermer le corridor de Latchine, encercler les Arméniens de l’Artsakh [Karabagh] et perpétrer un génocide ”. “Si l’Azerbaïdjan veut réellement la paix et est prêt à la paix, ouvrons-donc les postes de contrôle douaniers, donnons une chance aux gens”, a déclaré le premier ministre arménien. Pachinian a aussi fait valoir que l’Arménie n’a pas à construire de nouvelles routes en vertu de l’accord de 2020, en soulignant que l’article 9 du texte évoque la “construction de nouveaux axes de transport selon le consentement des parties ”. “La République d’Arménie est prête à donner son consentement, mais il n’y a pas d’accord pour une raison, la suivante : l’Azerbaïdjan continue sa rhétorique et ses actions agressives en contradiction avec les accords qui ont été conclus et les déclarations qui ont été signées ”. S’exprimant sur la restauration de la voie ferrée Yeraskh-Julfa-Ordubad-Meghri-Horadiz, qui avait fait l’objet d’un accord le 14 décembre 2021 à Bruxelles, Pachinian a indiqué que c’est le président azerbaïdjanais qui a rompu l’accord. “Quelques jours après, Aliev lui-même a refusé de signer le document confirmant l’accord. J’affirme officiellement que je suis prêt à signer le document confirmant l’accord aujourd’hui même”, a ajouté le premier ministre arménien. Le président d’Azerbaïdjan n’a pas répondu aux accusations du dirigeant arménien.