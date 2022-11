La peine pour négationnisme a suscité la polémique

En Allemagne, la réglementation prévoyant de punir la négation du génocide et les crimes de guerre par une peine d’emprisonnement est au centre des discussions. Selon les juristes, quiconque affirme que « le génocide arménien n’a pas eu lieu » peut également être puni.

La modification de la loi, qui stipule que ceux qui incitent à la haine et à la violence en niant le génocide et les crimes de guerre doivent être condamnés à des peines de prison ou à des amendes, a suscité la controverse en Allemagne.

Le gouvernement de coalition formé par le Parti social-démocrate (SPD), le Parti libéral-démocrate (FDP) et les Verts a soumis le projet de loi au parlement tard dans la nuit du 20 octobre, accompagné d’un autre amendement. Le parti d’opposition Die Linke et le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) ont voté contre, et l’amendement a été approuvé par 514 députés.

Cependant, de nombreux avocats critiquent la portée trop large de l’article et préviennent que si le règlement entre en vigueur tel quel, la liberté de pensée, d’expression et les libertés scientifiques pourraient être limitées. Il est également critiqué que ce changement important ait été présenté au parlement tard dans la nuit sans l’avoir annoncé au public et sans discussion approfondie.

Qu’implique le changement ?

Le règlement propose une modification de l’article 130 du code pénal allemand, qui réglemente le crime d’« incitation du public à la haine et à l’inimitié ».

En conséquence, désormais en Allemagne, non seulement ceux qui nient l’Holocauste, mais aussi ceux qui nient le génocide et les crimes de guerre dans d’autres parties du monde , et ceux qui minimisent ces crimes contre l’humanité, seront également punis.

Dans le règlement, il est précisé que pour que de telles déclarations soient considérées comme un crime, elles doivent être de nature à troubler l’ordre public, la paix sociale et à inciter à la haine ou à la violence. Ceux qui commettent ce crime peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende.

« C’était surprenant pour le monde scientifique et le public »

Évaluation de l’amendement de la loi à DW Turc, expert en droit constitutionnel et en droit international, le Dr. Paula Rhein-Fischer a exprimé ses critiques, déclarant que ce changement important n’a pas été suffisamment discuté et que beaucoup de gens n’en ont pris connaissance qu’après son adoption au parlement.

Le Dr Paula Rhein-Fischer, qui travaille au Centre européen pour la protection des droits de l’homme de l’Université de Cologne, a déclaré : "C’était extrêmement surprenant tant pour la communauté scientifique que pour le public. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de faire passer cette réforme rapidement avec une procédure rapide sans l’annoncer au public, sans permettre qu’elle soit discutée, ce sera de la spéculation. Mais c’est peut-être parce qu’ils ont prédit que cela conduirait à des critiques aussi intenses », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Justice libéral du FDP, Marco Buschmann, qui est la cible de critiques, soutient que ce n’est pas un gros problème et que le changement de loi est plus symbolique.

Le ministère de la Justice prône le changement

Le ministère de la Justice affirme également qu’avec l’amendement, l’article n’a pas été réellement aggravé, seules des déclarations « plus descriptives » ont été incluses, et cette mesure a été prise en raison de la procédure de violation engagée par la Commission européenne contre l’Allemagne en décembre 2021.

La Commission a engagé cette procédure conformément à la décision-cadre de l’UE sur la lutte contre le racisme et la xénophobie et la répression du génocide et de la négation des crimes contre l’humanité adoptée en 2008. La Commission a justifié sa décision en constatant que l’Allemagne n’avait pas pris les mesures nécessaires à cet égard.

Le ministère de la Justice soutient que cette attente trouve désormais une réponse avec la récente réforme du code pénal.

Cependant, de nombreux avocats soulignent que l’amendement va au-delà de la décision-cadre de l’UE et cela entraînera de nombreux problèmes.

Peut apporter de lourdes charges aux tribunaux

Dr. Paula Rhein-Fischer a souligné que la décision-cadre de l’UE permet de limiter la répression du génocide et de la négation des crimes de guerre aux événements qui ont été décidés par des tribunaux nationaux ou internationaux.

L’avocat allemand a déclaré : « Cependant, le législateur allemand est allé au-delà de ce cadre tracé par la décision-cadre de l’UE. Il n’a pas limité la peine au génocide, à la guerre et aux crimes contre l’humanité prononcés par des tribunaux internationaux ou nationaux. »

Rhein-Fischer a averti que cela pourrait causer des problèmes majeurs et a ajouté : « Si cet amendement entre en vigueur, les tribunaux nationaux devront statuer sur des questions extrêmement difficiles en raison de leur nature factuelle et juridique, comme le génocide et les crimes de guerre, qui La Cour internationale de justice a du mal à répondre : « La détermination d’un génocide, d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité est un lourd fardeau, surtout dans les conflits en cours », a-t-il déclaré.

Un effort pour anticiper la propagande russe ?

Des manifestations pro-russes ont eu lieu en Allemagne depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine. Si cet amendement entre en vigueur, ceux qui nient les crimes de guerre présumés de la Russie en Ukraine , comme le massacre de Bucha, et ceux qui accusent les Ukrainiens d’être « nazis », comme le président russe Vladimir Poutine, peuvent-ils être jugés et condamnés à la prison ? ?

Rhein-Fischer souligne que, contrairement à la croyance populaire, les crimes internationaux commis lors de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine ne sont pas à l’arrière-plan de la réforme, mais affirme que de tels procès sont désormais possibles.

« Cela nous montre en fait que la liberté de pensée peut être sévèrement restreinte. Nous pouvons trouver politiquement erroné de nier les crimes de guerre en Ukraine. Ce sont des crimes terribles et il y a de fortes indications qu’ils se sont réellement produits. Mais le champ de discussion ne doit pas être restreint. », a déclaré l’avocat allemand.

Les responsables du gouvernement allemand affirment que la modification du Code pénal n’a rien à voir avec la guerre en Ukraine.

Les experts, d’autre part, soutiennent que dans un conflit ou une guerre en cours, les parties partagent des informations et portent des accusations au nom de leurs propres intérêts, qu’il est souvent difficile de les confirmer et que les discussions ne devraient pas être limitées à moins que les tribunaux ne déterminent avec la preuve qu’un crime de guerre a été commis.

Avertissement « Le droit pénal se politise »

La professeure Elisa Hoven de l’Université de Leipzig a également interpellé les législateurs dans son article publié sur le portail juridique Libra et a souligné que l’article devait être modifié avant son entrée en vigueur.

Dans son article intitulé « Comment l’Assemblée fédérale politise inutilement le droit pénal », Hoven a souligné que la responsabilité pénale pour génocide ou déni de crimes de guerre devrait être limitée aux questions qui ont été tranchées par les tribunaux en tant que crimes internationaux.

Rappelant le dicton « La vérité meurt d’abord à la guerre », Hoven a souligné qu’il est difficile de vérifier les informations, en particulier dans les conflits militaires en cours, « Tant que les accusations n’ont pas encore été examinées et approuvées par un tribunal compétent, elles doit être contredit. Le droit pénal ne peut pas accuser une personne de »nier« un crime non prouvé. » a enregistré son opinion.

Notant que la réglementation, dans sa forme actuelle, pourrait trop politiser le droit pénal, Hoven a déclaré que cela surchargerait le système judiciaire et réduirait le champ des discussions publiques et universitaires sur les crimes de guerre.

« Les tribunaux de district allemands ne devraient pas avoir à juger si le massacre des Arméniens était un génocide ou si Israël a commis des crimes de guerre dans les territoires occupés », a déclaré Hoven.

Est-ce que quiconque dit « il n’y a pas eu de génocide arménien » peut être puni ?

Comme Hoven l’a souligné, l’amendement actuel à la loi soulève la question de savoir si ceux qui disent que « le génocide arménien n’a pas eu lieu » seront punis.

Le ministère de la Justice a tenté de clarifier certains points d’interrogation dans le texte d’information qu’il a publié sur son site Internet au sujet de la modification de la loi.

Soulignant que si les tribunaux ne sont pas en mesure d’identifier un génocide ou un crime de guerre au-delà de tout doute, il n’y aura pas de sanction, le ministère a également fait les déclarations suivantes :

« Dans certains cas, les faits historiques peuvent être connus de tous. Dans ces cas, le tribunal n’a pas besoin de recueillir des preuves. »

En Allemagne, le 2 juin 2016, une résolution a été adoptée au Bundestag, reconnaissant les déportations et les massacres d’Arméniens dans l’Empire ottoman entre 1915 et 1916 comme un génocide.

À la lumière de cette décision, les tribunaux peuvent-ils prendre une décision sur la base de cet avis sans qu’il soit nécessaire de recueillir des preuves ?

L’avocat Rhein-Fischer a répondu à cette question par ces mots :

« Je pense qu’il est probable qu’un tribunal en Allemagne, à la lumière de ce que nous savons aujourd’hui, reconnaîtrait ce que l’Empire ottoman a fait aux Arméniens comme un génocide. L’Assemblée fédérale l’a également accepté comme un génocide avec une décision. » un bon exemple de la façon dont vous serez forcé de décider. La plupart du temps, il n’y a qu’un seul juge dans ces tribunaux. Maintenant, ce juge devra décider sur une telle question.

L’avocat allemand a également souligné que les frontières sont très vagues et qu’il peut y avoir des divergences d’opinion quant au moment où la déclaration de démenti incite à la haine et à la violence.

Les études scientifiques sont-elles concernées ?

Pendant ce temps, le ministère de la Justice soutient que ce changement de loi n’affectera pas les études scientifiques.

Soulignant que l’article 5 de la Constitution allemande garantit cela, le ministère a noté que cette garantie constitutionnelle sera respectée dans sa mise en œuvre.

Le ministère s’est également référé au paragraphe 4 de l’article 86 du Code pénal. Ainsi, ne sont pas punissables les actes d’éducation civique, de défense contre les initiatives anticonstitutionnelles, artistiques ou scientifiques, de recherche ou d’enseignement, de reportage sur l’actualité ou l’histoire, ou à des fins similaires.

Rhein-Fischer a souligné qu’avec cela, le gouvernement a donné aux scientifiques une sorte de zone privilégiée, mais a déclaré que l’article n’était pas très clair pour permettre cela, et a déclaré : « Maintenant, des efforts juridiques extraordinaires devront être faits pour empêcher ces personnes d’être emprisonné ou condamné à une amende. »

Il y a aussi des experts qui trouvent les critiques injustifiées.

Il y a aussi des avocats qui ne sont pas d’accord avec la réaction au changement de loi. Avocat pénaliste Prof. Université d’Augsbourg. Dr. Michael Kubiciel a qualifié la critique d’injustifiée dans son article publié sur le portail juridique Verfassungsblog .

Kubiciel a souligné qu’en vertu du nouveau règlement, le déni seul ne constituerait pas un crime et que la déclaration devrait contenir une incitation à des actions criminelles.

L’avocat allemand a fait valoir qu’une publication ou une forme d’expression qui troublerait simplement la paix publique n’entrait pas dans le champ d’application de cet article.

La réglementation légale est-elle retouchée ?

L’acte législatif adopté par le Bundestag n’est pas encore entré en vigueur. L’amendement devrait être discuté au Bundesrat, où 16 États sont représentés, le 25 novembre.

L’approbation du Conseil fédéral n’est pas requise pour que la modification entre en vigueur, mais s’il y a un avis qu’une correction doit être apportée au règlement, une commission de médiation sera nommée.

Les observateurs politiques soulignent qu’il y a des critiques intenses et qu’il peut y avoir des changements ou des ajouts au texte. Il est précisé qu’une expression telle que « génocide et crimes de guerre reconnus par les juridictions internationales » pourrait être ajoutée au texte.

Au sein de la commission des lois du Conseil fédéral, la modification de la loi a commencé à être examinée cette semaine. Le sort de la modification de la loi deviendra clair dans les semaines à venir.

« L’importance primordiale de la liberté d’expression doit être prise en compte »

L’avocat Rhein-Fischer a déclaré que si l’amendement entre en vigueur sous sa forme actuelle, les tribunaux auront une tâche très importante.

Soulignant que les tribunaux devraient interpréter le nouveau règlement aussi étroitement que possible afin de ne pas limiter la liberté d’expression, l’avocat allemand a conclu ses propos comme suit :

"Nous avons un principe fondamental selon lequel la liberté d’expression est primordiale en Allemagne. En conséquence, la liberté d’expression a une importance existentielle pour notre démocratie. La démocratie ne peut exister sans liberté de pensée. Par conséquent, toute restriction à la liberté de pensée doit être mise en œuvre en tenant compte compte de l’importance primordiale de la liberté de pensée. Pour pouvoir discuter des faits historiques, ils doivent continuer à faire l’objet d’un débat public.

- Le Conseil fédéral discutera de la modification de l’article 130 du Code pénal le 25 novembre.

- Le 2 juin 2016, à l’Assemblée fédérale, la décision de reconnaître les déportations et les massacres d’Arméniens dans l’Empire ottoman comme un génocide a été adoptée.