Le conseil municipal de Strasbourg adopte une motion de soutien à l’Arménie

Le conseil municipal de Strasbourg a adopté à l’unanimité une motion de soutien à l’Arménie, a indiqué le ministère arménien des Affaires étrangères.

La motion a été soumise par le membre du Conseil M. Pierre Jakubowicz.

La motion dit que l’Arménie a de nouveau fait face à une agression sur son territoire par l’Azerbaïdjan, ses frontières et ses droits internationaux ont été violés.

Il dit aussi que l’Arménie, membre du Conseil de l’Europe, est un pays frère et que les attaques répétées contre elle constituent un danger existentiel, ce qui est inacceptable.

Le Conseil municipal de Strasbourg et tous ses membres ont affirmé leur soutien au peuple arménien et condamné fermement l’attaque militaire contre l’Arménie, appelant au retour à une paix juste et durable.

En signe de solidarité, la ville de Strasbourg hissera le drapeau de l’Arménie devant l’Hôtel de Ville et le Centre Administratif.