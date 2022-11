L’Arménie et la Russie sont liées par une culture commune, une histoire, une foi, une grande victoire que personne ne pourra jamais remporter, a déclaré Kazbek Taysayev, premier vice-président de la commission des affaires de la CEI, de l’intégration eurasienne et des relations avec les compatriotes de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale russe. journalistes à Erevan après la session conjointe de la commission et de la commission permanente du Parlement arménien sur les affaires d’intégration régionale et eurasienne.

« Nous n’imaginons pas la Russie sans l’Arménie et l’Arménie sans la Russie », a-t-il déclaré.

Le législateur de la Douma d’Etat russe a déclaré que la discussion au Parlement arménien s’était déroulée dans une atmosphère amicale et constructive. « Nous nous sommes mis d’accord sur les mesures que les deux parlements doivent mettre en œuvre à l’avenir. Nous avons une expérience de coopération réussie concernant Upper Lars », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait des problèmes avec le point de contrôle frontalier d’Upper Lars, et une feuille de route de travail sera créée qui aidera à résoudre ces problèmes.

Le membre du Parlement arménien de la faction au pouvoir du Contrat civil Vagharshak Hakobyan a déclaré qu’il avait présenté aux invités la situation actuelle résultant de la dernière agression militaire azerbaïdjanaise contre le territoire souverain de l’Arménie et les problèmes de sécurité de l’Arménie.

« Des informations détaillées ont été fournies sur les crimes militaires de l’Azerbaïdjan. L’importance du retrait immédiat des forces armées azerbaïdjanaises du territoire souverain de l’Arménie a été soulignée », a-t-il déclaré, qualifiant de productive la rencontre avec le collègue russe.

L’ordre du jour de la session a porté sur les perspectives de développement et les priorités de l’Union économique eurasienne dans le cadre de la coopération parlementaire, face aux défis mondiaux actuels, ainsi que sur les questions relatives au fonctionnement du poste frontière du Haut Lars. La réunion a également abordé la coopération interparlementaire arméno-russe, le format de la tenue des sessions des commissions parlementaires.