Constructions illégales et travaux de fortification dans les territoires occupés de l’Arménie

L’Azerbaïdjan mène des travaux de construction et de fortification illégaux à proximité immédiate de la ville de Jermuk de Vayots Dzor, dans le territoire arménien occupé, a déclaré l’ancien médiateur arménien Arman Tatoyan, directeur de la Fondation Tatoyan, lors d’une conférence de presse.

Il a informé que ces travaux ont commencé après l’agression de l’Azerbaïdjan les 13 et 14 septembre contre le territoire souverain de l’Arménie.

Comme preuve des faits, il a publié des photos de la construction, des travaux de fortification effectués par les forces azerbaïdjanaises dans le territoire occupé de l’Arménie.

Tatoyan a déclaré que les études de sa Fondation dans les provinces de Vayots Dzor et de Syunik montrent que l’Arménie est confrontée à un grave problème lié aux incursions azerbaïdjanaises et à leur présence à proximité et sur les routes des villages d’Arménie.

« Les actions azerbaïdjanaises montrent qu’ils n’ont pas l’intention de quitter l’Arménie. L’Azerbaïdjan mène des travaux de construction et de fortification illégaux dans les environs immédiats de Jermuk, dans les territoires occupés de l’Arménie, ils construisent des routes militaires, des positions, des bunkers, etc. Selon notre étude, la route construite a une largeur de 10 à 12 m », il a dit.

Tatoyan a déclaré que les problèmes résultant de la dernière agression azerbaïdjanaise ne concernent pas seulement la protection des droits de l’homme, mais aussi la sécurité nationale, car non seulement les villages, mais aussi Tatev HPP, Jermuk HPP, les résidus de Kapan et d’autres installations stratégiques sont visés.