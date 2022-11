Les actions de l’Azerbaïdjan rappellent Al-Qaïda et l’État islamique

Les actions de l’Azerbaïdjan rappellent celles d’Al-Qaïda et de l’État islamique, a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pachinian lors de la séance du gouvernement aujourd’hui alors qu’il répondait aux accusations du président azerbaïdjanais Ilham Aliev.

Lors d’un discours à Chouchi le 8 novembre, le président azerbaïdjanais a accusé l’Arménie de poursuivre une politique agressive contre le monde musulman, et a déclaré avoir « expliqué » cela aux pays musulmans.

« Notre respect pour la religion et la civilisation islamiques est incontestable. La République d’Arménie et le peuple arménien entretiennent des sentiments fraternels et des relations de partenariat avec des dizaines de pays et de peuples islamiques, tandis que l’Azerbaïdjan, avec ses pratiques, rappelle Al-Qaïda et l’État islamique, qui discréditent l’islam », a répondu le Premier ministre Pachinian.

Ci-dessous, le discours du Premier ministre dans son intégralité :

Chers participants au conseil des ministres, chers compatriotes,

Les déclarations faites par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev il y a deux jours, le 8 novembre 2022, prouvent une fois de plus que les ambitions géopolitiques des autorités azerbaïdjanaises continuent d’être une menace pour la sécurité et la stabilité du Caucase du Sud et de la région au sens large.

Ce discours, plein d’insultes sans réponse adressées à la communauté internationale et d’arrogance adressée à la République d’Arménie, où le président azerbaïdjanais tente d’accuser l’Arménie et notre gouvernement de ne pas respecter les accords et obligations, prouve le contraire. De plus, les déclarations d’Aliyev ont été faites au lendemain de la réunion des ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan à Washington et des discussions sur un éventuel traité de paix, alors que les délégations des parties n’avaient même pas réussi à regagner leurs capitales.

Avec ce discours notoire, les dirigeants azerbaïdjanais ont violé de manière flagrante l’accord écrit sur l’abstention de l’usage de la force et de la menace de l’usage de la force, consigné dans la déclaration trilatérale adoptée à Sotchi le 31 octobre, il y a quelques jours à peine. Contrairement à la déclaration de Sotchi du 31 octobre et à la déclaration de Prague du 6 octobre de cette année, le dirigeant de l’Azerbaïdjan parle de ses ambitions envers le territoire souverain de la République d’Arménie, avec un motif évident de terroriser la population civile avec l’utilisation menaçante des noms et pseudonymes d’un certain nombre de colonies arméniennes.

Les violations des déclarations et des accords adoptés dans les formats trilatéraux et autres par l’Azerbaïdjan ont un caractère chronique, qui s’exprime ci-après.

En décembre 2020, l’Azerbaïdjan a occupé illégalement les colonies de Khtsaberd et Hin Tagher du Haut-Karabakh et des zones adjacentes, contrairement à la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, selon laquelle un cessez-le-feu complet dans la zone de conflit du Haut-Karabakh entre en vigueur, toutes les opérations militaires sont arrêtées et les parties restent sur leurs positions.

L’Azerbaïdjan a mené une occupation similaire en mars 2022, envahissant la zone de responsabilité des forces de maintien de la paix de la Fédération de Russie au Haut-Karabakh et violant la ligne de contact définie par la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, et maintenant le président azerbaïdjanais appelle fièrement c’est « l’opération Parukh ». L’Azerbaïdjan viole le régime de cessez-le-feu presque quotidiennement, y compris sur la ligne de contact établie par la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, déclarant simultanément que le Haut-Karabakh n’existe pas.

Cette affirmation elle-même est une violation flagrante de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020. De plus, dans ce document bien connu signé par l’Azerbaïdjan, le nom « Haut-Karabakh » est mentionné 4 fois.

L’Azerbaïdjan n’a pas encore pris de mesures pour entamer un dialogue visible pour la communauté internationale avec les représentants des Arméniens du Haut-Karabakh, dont il s’est engagé sur plusieurs plates-formes internationales. Dans le même temps, l’Azerbaïdjan tente de se montrer constructif et déclare que les Arméniens du Haut-Karabakh sont « leurs citoyens et que leurs droits et leur sécurité sont garantis ».

La véracité de cette affirmation peut être pratiquement prouvée en vérifiant quelles conditions l’Azerbaïdjan a créées et quelles mesures il a prises pour le retour en toute sécurité de milliers d’habitants d’Hadrout et d’autres régions peuplées d’Arméniens du Haut-Karabakh, qui ont été déplacés en raison résultat de la guerre de 44 jours en 2020. L’Azerbaïdjan n’a pris aucune mesure dans ce sens, ce qui constitue une violation flagrante du point 7 de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020. En violation de ce même point, l’Azerbaïdjan empêche l’entrée de représentants des Nations unies, notamment du Haut-Commissariat aux réfugiés, dans le Haut-Karabakh.

Ces actes et un certain nombre d’actions et de déclarations similaires montrent clairement qu’Aliyev non seulement menace, mais prépare déjà le génocide des Arméniens du Haut-Karabakh. Cette intention est également exprimée dans les commentaires du président azerbaïdjanais sur les conditions de déploiement de la force russe de maintien de la paix au Haut-Karabakh, qui à leur tour violent grossièrement au moins trois des déclarations faites dans le format trilatéral.

La déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 précise que les Casques bleus sont déployés au Haut-Karabakh pour une durée de 5 ans, avec la prorogation automatique de périodes successives de 5 ans. Je répète, automatiquement prolongé. Cela signifie essentiellement que les casques bleus sont stationnés au Haut-Karabakh indéfiniment, à moins que toutes les questions liées aux droits et à la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh ne soient traitées et que toutes les préoccupations de sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh ne soient résolues.

Avec les déclarations trilatérales du 26 novembre 2021 et du 31 octobre 2022, le président azerbaïdjanais lui-même a reconnu la contribution cruciale et importante des soldats de la paix pour assurer la sécurité et la stabilité dans la zone de leur déploiement. En outre, il a reconnu la nécessité d’efforts supplémentaires des casques bleus russes pour assurer la stabilité de la situation dans la région. Parler de l’expulsion des soldats de la paix sans garanties internationales claires pour la sécurité et les droits des Arméniens du Haut-Karabakh après avoir signé ces deux déclarations de Sotchi et dressé ces procès-verbaux, n’est pas seulement une violation des déclarations trilatérales mentionnées, mais aussi une préparation à la génocide des Arméniens du Haut-Karabakh.

Le discours manipulateur de longue date développé par l’Azerbaïdjan autour du corridor de Lachin et la tentative d’établir des parallèles entre le corridor de Lachin et le déblocage de toutes les liaisons de transport et économiques régionales prévu au point 9 de la déclaration trilatérale du 9 novembre sont d’autres actions et déclarations contraire à la déclaration trilatérale du 9 novembre.

Le président azerbaïdjanais essaie de créer des motifs, a inventé des motifs pour fermer le couloir de Lachin, entourer les Arméniens du Haut-Karabakh et les soumettre au génocide et à l’expatriation sous prétexte que l’Arménie ne remplit pas ses obligations.

En attendant, le règlement de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 ne laisse aucune place à de tels parallèles et cela se justifie par plusieurs faits.

Aux points 3 et 6 de la déclaration trilatérale concernant le Corridor de Lachin, il est écrit « Corridor de Lachin », c’est une citation, c’est-à-dire que le Corridor de Lachin est directement nommé comme tel.

Au 9e point de la même déclaration, il n’est fait aucune mention d’un corridor, ni d’aucun territoire de la République d’Arménie, ni d’un nom de lieu.

Selon le point 6 de la déclaration trilatérale, le corridor de Lachin n’est pas seulement une route ou une voie de transport, mais aussi une zone de 5 kilomètres de large.

Au point 9, il n’y a aucune mention d’un tel domaine et il ne s’agit que de communication, de communication de transport.

Selon le point 6 de la déclaration trilatérale, le corridor de Lachin est sous le contrôle des troupes russes de maintien de la paix.

Au point 9, il est indiqué que le service des gardes-frontières du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie surveille les communications de transport entre les régions occidentales de l’Azerbaïdjan et la république autonome du Nakhitchevan. Cette question est encore précisée par le point 3 du décret n° 695 du président de la Fédération de Russie du 10 novembre 2020 « Sur la garantie de la paix au Haut-Karabakh », qui stipule, je cite : « Au Service fédéral de sécurité du Fédération de Russie : surveiller les liaisons de transport entre les régions occidentales de l’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhitchevan fournies par la République d’Arménie pour la libre circulation dans les deux sens des citoyens, des marchandises et des véhicules. »

En d’autres termes, il n’est pas et ne peut pas être question de contrôle sur notre territoire souverain et d’aliénation d’aucune de nos fonctions souveraines, nous parlons de surveiller la mise en œuvre des accords, et par accord, nous devons comprendre l’énoncé, car naturellement , il ne peut y avoir d’autre accord, et c’est la seule chose que le Service des gardes-frontières du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie peut faire.

Selon le point 6 de la déclaration trilatérale, le corridor de Lachin a été créé uniquement dans le but de créer une connexion ininterrompue et sûre entre le Haut-Karabakh et la République d’Arménie, comme garantie de sécurité, comme mode de vie unique et irremplaçable pour Haut-Karabakh.

Le point 9 de la même déclaration concerne le déblocage des liaisons de transport et économiques de la région, et ce n’est que dans ce contexte que la communication de transport entre les régions occidentales de l’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhitchevan est mentionnée, et cette communication, par conséquent, fait partie du processus de déblocage des transports et des liaisons économiques de la région.

Cela est également mis en évidence par la déclaration trilatérale du 11 janvier 2021, qui est la version étendue du paragraphe 9 de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, un document expliquant sa signification.

En conséquence, il est nécessaire de constater que les accusations contre l’Arménie de violation du point 9 de la déclaration du 9 novembre 2020 sont totalement infondées. À ce stade, l’Arménie n’a qu’une seule obligation, qui est d’assurer la liaison de transport entre les régions occidentales de l’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhitchevan. Soit dit en passant, aucun itinéraire précis n’est mentionné dans la déclaration du 9 novembre ou tout autre communiqué.

La République d’Arménie a toujours été prête et est toujours prête à fournir cette communication, et c’est à cette fin que le projet de décision du gouvernement arménien a été mis en circulation sur la création de points de contrôle à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, et comme à la suite de l’adoption de cette décision, l’Azerbaïdjan peut recevoir des communications avec la République autonome du Nakhitchevan par les routes d’Arménie. Cette décision n’a pas été adoptée pour une raison : l’Azerbaïdjan ne veut pas de cette route. Cela signifie que l’Arménie remplit pleinement son obligation, et c’est l’Azerbaïdjan qui ne veut pas saisir cette opportunité. De plus, cette politique de refus est totalement incompréhensible. Si l’Azerbaïdjan veut vraiment la paix et est prêt pour la paix, comme il le déclare, alors ouvrons ces points de contrôle, créons des opportunités pour les gens. Il est clair que les gens hésiteront, ils réfléchiront, mais lorsqu’ils seront convaincus de la sincérité des intentions, les citoyens de la République d’Arménie et de la République d’Azerbaïdjan commenceront certainement à utiliser cette nouvelle possibilité de mouvement.

Quant à la construction de nouvelles routes, la République d’Arménie n’a tout simplement pas une telle obligation avec la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 ou toute déclaration ou document. Le point 9 de la déclaration prévoit une telle possibilité en cas d’accord entre les parties. Et la République d’Arménie est prête à donner son consentement. Et l’accord n’est pas atteint pour une seule raison. L’Azerbaïdjan continue de mener une rhétorique et des actions agressives contraires aux accords conclus et aux déclarations signées.

Le fait que le président azerbaïdjanais lui-même a violé l’accord conclu en présence du président du Conseil européen Charles Michel le 14 décembre 2021 à Bruxelles doit être particulièrement souligné, et il y a également eu une déclaration publique à ce sujet. Selon cela, les dirigeants arménien et azerbaïdjanais ont convenu de commencer les travaux de restauration du chemin de fer Yeraskh-Ordubad-Meghri-Horadiz et ont clairement déclaré que le chemin de fer fonctionnera conformément aux lois des deux pays.

Quelques jours plus tard, le président azerbaïdjanais lui-même a refusé de signer le document confirmant cet accord. Cela semblait être une situation très simple, il suffisait de mettre sur papier ce qui avait été annoncé publiquement et de le signer, mais l’Azerbaïdjan a refusé cette action. Aujourd’hui encore, le président de l’Azerbaïdjan refuse de le faire, et j’annonce officiellement que je suis toujours prêt à signer le document confirmant cet accord. Je parle de l’accord, à propos duquel j’ai publié un message sur ma page Facebook et également fait une déclaration à ce sujet lors du conseil des ministres, donné des instructions, etc.

J’ai déjà dit que le président de l’Azerbaïdjan lui-même refuse d’utiliser l’opportunité offerte par l’Arménie pour les communications de transport entre les régions occidentales de l’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhitchevan.

Le président de l’Azerbaïdjan lui-même refuse la proposition de construction de nouvelles communications, que la République d’Arménie a formulée par écrit et envoyée à l’Azerbaïdjan en décembre 2021. De plus, nous allons présenter une nouvelle proposition sur ce sujet dans un proche avenir. . Et en passant, nous avons une autre proposition supplémentaire de réserve sur ce sujet.

Le président azerbaïdjanais lui-même viole l’accord sur le règlement global du problème du Haut-Karabakh, qui a été conclu en décembre 2021 à Bruxelles.

Le président azerbaïdjanais lui-même annule l’option de reporter indéfiniment la question du statut du Haut-Karabakh, qui avait été convenue en novembre 2020 avec la médiation du président russe.

Le président azerbaïdjanais lui-même viole la déclaration faite à Sotchi le 26 novembre 2021 et rompt l’accord conclu, selon lequel le processus de délimitation de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan doit se dérouler dans des conditions garantissant la sécurité des frontières et excluant toute escalade.

Le président azerbaïdjanais lui-même a rompu l’accord conclu à Bruxelles en décembre 2021, selon lequel un retrait simultané des troupes devait être effectué dans les zones les plus dangereuses.

Et pourquoi agit-il ainsi, pourquoi l’Azerbaïdjan mène-t-il à chaque fois le processus dans une impasse ? poursuivre sa politique agressive de génocide. Le président azerbaïdjanais accuse l’Arménie d’avoir une armée au Haut-Karabakh dans le cadre des préparatifs du génocide des Arméniens du Haut-Karabakh.

Tout d’abord, je dois noter que la République d’Arménie n’a pas d’armée au Haut-Karabakh et que l’Azerbaïdjan lui-même a rejeté l’offre d’envoyer une mission d’observation au Haut-Karabakh pour clarifier cette question, que j’ai faite le 6 octobre de cette année en Prague.

Il n’y a pas d’armée arménienne au Haut-Karabakh, il y a l’Armée de défense du Haut-Karabakh, ce qui est peut-être un sérieux obstacle à la mise en œuvre de la politique génocidaire. Ma perception est que les Arméniens du Haut-Karabakh ont une armée uniquement et uniquement à cause du danger d’être soumis à un génocide.

Par ailleurs, le 31 octobre, lors de la réunion trilatérale de Sotchi, j’ai présenté la proposition des autorités du Haut-Karabakh à ce sujet : créer une zone démilitarisée autour du Haut-Karabakh, avec des garanties internationales, à la suite de quoi le Haut-Karabakh pourrait pas besoin d’une armée de défense d’une telle envergure. Cette proposition est toujours en vigueur, je crois.

Nous avons fait et faisons une proposition de démilitarisation également concernant la zone frontalière arméno-azerbaïdjanaise, proposant de retirer les troupes de la frontière rétablie en 1991, créant une zone démilitarisée de 3 kilomètres des deux côtés de la frontière. Cette proposition reste en vigueur et nous en avons envoyé hier une version mise à jour à l’Azerbaïdjan. En tout cas, je dois noter que les forces armées azerbaïdjanaises doivent être retirées de toutes les parties occupées du territoire souverain de la République d’Arménie, et notre position ne sera jamais modifiée en aucune façon.

Si l’Azerbaïdjan tente de justifier par des raisons fictives et ex post facto l’agression contre la République d’Arménie, l’occupation de territoires en mai, novembre de l’année dernière, l’agression lancée le 13 septembre 2022, le bombardement de 36 colonies sur le territoire souverain de Arménie, y compris Goris, Jermuk, Vardenis, Kapan, Geghamasar, le déplacement de 7 600 civils, dont 1 437 enfants, 99 personnes handicapées, le ciblage de 193 résidences, 3 hôtels, 2 écoles, un centre médical, le meurtre de 211 Arméniens , dont 3 civils, les exécutions extrajudiciaires d’au moins 11 prisonniers de guerre, y compris la torture et le traitement humiliant des corps de femmes militaires ne peuvent être justifiées, et tous les appels à traduire en justice les responsables de ces crimes sont sans équivoque justes.

La demande des Arméniens du Haut-Karabakh d’arrêter les violations de la ligne de contact par les troupes azerbaïdjanaises et de retirer les troupes de la zone de responsabilité des casques bleus est également juste, ainsi que de renoncer à la politique génocidaire des Arméniens du Haut-Karabakh -Karabakh. Une manifestation de cette politique a été l’explosion par l’Azerbaïdjan du seul pipeline alimentant le Haut-Karabakh en gaz naturel en mars 2022 dans des conditions de froid sans précédent, et l’obstruction de sa restauration pendant une longue période. Au cours de la même période, les unités des forces armées azerbaïdjanaises ont illuminé des appartements et des quartiers en béton d’un certain nombre de villages arméniens du Haut-Karabakh avec de puissants projecteurs la nuit, menaçant les habitants de quitter leurs maisons et appelant à la prière islamique combinée à des coups de feu, effectuer « azan » à travers des haut-parleurs super puissants.

Et voilà que les auteurs de ce comportement veulent accuser l’Arménie de pratiques anti-islamiques, alors que notre respect pour la religion et la civilisation islamiques est incontestable. La République d’Arménie et le peuple arménien entretiennent des sentiments fraternels et des relations de partenariat avec des dizaines de pays et de peuples islamiques, tandis que l’Azerbaïdjan, avec ses pratiques susmentionnées, rappelle Al-Qaïda et l’État islamique, qui discréditent l’islam.

Chers collègues, chères personnes.

C’est la première fois que je parle de tout cela avec autant de détails, et je parle avec autant de détails parce que je vois que l’Azerbaïdjan essaie d’attribuer son comportement perfide à l’Arménie.

Mais cela ne serait pas en soi un problème s’il ne se produisait pas dans un environnement où la sécurité internationale et régionale est confrontée à de sérieux défis. Si l’on prête attention aux discours du président azerbaïdjanais, il menace en fait tout le monde : la Russie, les États-Unis d’Amérique, la France, l’Iran, l’Union européenne. L’Azerbaïdjan continue également d’entraver le processus de normalisation des relations entre l’Arménie et la Turquie, qui peut sans aucun doute contribuer à la stabilité régionale.

Bien sûr, je comprends que l’agenda énergétique mondial ait enthousiasmé le président azerbaïdjanais, mais je pense aussi qu’il est temps que la communauté internationale coopère pour prendre des mesures concrètes concernant les actions de l’Azerbaïdjan, qui sont devenues une menace croissante pour la paix, la stabilité, la sécurité et la démocratie de la région. Surtout quand on voit que l’Azerbaïdjan continue d’accuser sans fondement l’Arménie de violer le régime de cessez-le-feu. L’expérience montre que la diffusion de ces fake news devient le prélude à de nouvelles agressions. J’ai eu l’occasion de dire que parfois l’Azerbaïdjan mène des escarmouches entre ses positions situées dans les territoires occupés de l’Arménie afin de blâmer l’Arménie. Et c’est devenu une pratique récurrente.

Je dois constater que l’Azerbaïdjan viole également en permanence le point 8 de la déclaration trilatérale de novembre 2020 sur l’échange de prisonniers de guerre, d’otages et d’autres personnes détenues, continuant à détenir de nombreux citoyens de la République d’Arménie et essayant de faire de cette question humanitaire une l’objet d’un petit marchandage.

L’Azerbaïdjan fait continuellement du sujet des personnes disparues un objet de spéculation, essayant de créer l’impression que lui seul a ce problème, et comme si l’Arménie était peu constructive dans le contexte de la résolution de cette question humanitaire.

En attendant, c’est un problème tout aussi urgent et douloureux pour la République d’Arménie. Le nombre de personnes disparues du côté arménien de la première guerre du Karabakh est de 777, de la guerre de 44 jours - 203. Nous avons même 16 personnes disparues depuis le 13 septembre, et les corps de ces soldats se trouvent dans les territoires qui sont apparus sous l’Azerbaïdjan. règne, et l’Azerbaïdjan retarde leur retour en Arménie en utilisant toutes les méthodes possibles et des prétextes fictifs. Et depuis 2020, la partie arménienne a restitué en Azerbaïdjan 130 corps de personnes disparues de la première guerre et poursuit activement le travail dans cette direction, ce qui est extrêmement difficile en raison du manque de données.

Comme vous le savez, l’Arménie a également fait un geste humanitaire après la guerre de 2020 en remettant à l’Azerbaïdjan toutes les cartes des champs de mines dans 7 régions, mais l’Azerbaïdjan en a également fait un objet d’agression et d’hostilité plutôt que de créer une atmosphère de confiance mutuelle.

Chers collègues, chères personnes.

Néanmoins, en terminant mon discours, je dois dire que la République d’Arménie est fidèle à toutes ses obligations, à tous les accords conclus.

Je tiens à réaffirmer notre attachement aux accords conclus à Prague et à Sotchi, à savoir délimiter et délimiter les frontières avec l’Azerbaïdjan et signer un traité de paix en reconnaissant mutuellement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’inviolabilité des frontières sur la base de la Charte des Nations Unies , la Déclaration et le Protocole d’Alma Ata de 1991.

Nous ferons tous les efforts en notre pouvoir pour achever la délimitation des frontières arméno-azerbaïdjanaises dès que possible, pour débloquer tous les transports régionaux et les connexions économiques, pour signer un traité de paix avec l’Azerbaïdjan dès que possible, car nous sommes vraiment et sincèrement engagés à l’agenda de la paix.

Mais si quelqu’un pense que l’agenda de paix est « l’anéantissement pacifique » de la République d’Arménie ou des Arméniens du Haut-Karabakh, il se trompe lourdement. L’agenda de paix est le développement pacifique et la coexistence de la République d’Arménie et de la région, et nous atteindrons notre objectif.