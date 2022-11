Forum en ligne sur l’installation ou la rapatriation en Arménie

Repat Armenia est une ONG basée à Erevan depuis 10 ans qui a pour mission d’aider les rapatriés et les expatriés à emménager et s’intégrer en Arménie.

Le 16 novembre, nous allons organiser pour la première fois un forum en ligne en français - Imagine Armenia France. Au cours de ce forum, nous organiserons trois tables rondes avec des participants français vivant en Arménie, sur les thèmes suivants : opportunités d’engagement en Arménie, vie professionnelle (emplois et création d’entreprise), et intégration en douceur en Arménie. Pour chaque discussion, nous avons sélectionné des francophones qui se sont installés en Arménie et qui partageront leur expérience réelle en matière de création d’entreprise, d’emploi, de bénévolat, d’adaptation, et autres sujets. Ils répondront à toutes les questions aussi !

La langue utilisée sera le français.

Նոյեմբերի 16-ին Repat Armenia-ն կազմակերպում է իր հերթական 100% ֆրանսիական առցանց « Imagine Armenia » ֆորումը` հատուկ ստեղծված ֆրանսախոս երկրներում ապրող հայերի համար։

Ինչո՞ւ ենք մենք կազմակերպում այս ֆորումը : Ինտերակտիվ քննարկումների և Հայաստան տեղափոխվածների անձնական ու մասնագիտական ​​բնութագրերի միջոցով կրթել և պատմել ֆրանսախոսներին Հայաստանում իրական կյանքի մասին :

Այս առաջին ֆրանսերեն ֆորումի համար տեղի կունենա 3 նիստ.

ներգրավվածության հնարավորություններ Հայաստանում (հատուկ ծրագրերի մասնակիցների հետ)

մասնագիտական ​​կյանք (ինչ-որ տեղ աշխատող մարդկանց կամ կապալառուների հետ)

սահուն ինտեգրում և հարմարեցում հայկական կյանքին (մարդկանց հետ, ովքեր կիսվում են իրենց կենսափորձով)

Օգտագործվող լեզուն կլինի ֆրանսերենը։

Մենք անհամբեր սպասում ենք ձեր վիրտուալ ներկայությանը այնտեղ :

Մի´ հապաղեք կիսվել ձեր շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններով :

Մեր պանելիստները ( պանելային քննարկման մասնակիցները) կպատասխանեն ձեր բոլոր հարցերին :

Inscrivez-vous ici https://forms.gle/y3aJLCkKaG14ybB28 et vous recevrez un lien très vite.

Voici la page de l’événement - https://fb.me/e/5oST9M138

