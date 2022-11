Avec ses actions, Aliev prépare déjà le génocide des Arméniens du Haut-Karabagh affirme le Premier ministre arménien

Les violations par l’Azerbaïdjan des déclarations et des accords conclus dans les formats trilatéraux et autres ont un caractère chronique, a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pachinian dans une déclaration lors de la réunion du Cabinet d’aujourd’hui.

“ En décembre 2020, l’Azerbaïdjan a illégalement occupé les villages de Khtsaberd et Hin Tagher du Haut-Karabakh et les territoires adjacents, contrairement à la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, selon laquelle un cessez-le-feu complet est mis en œuvre dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, toutes les hostilités cessent et les parties restent sur les positions qu’elles occupent.

L’Azerbaïdjan a également procédé à une occupation similaire en mars 2022, en envahissant la zone de responsabilité des forces de maintien de la paix de la Fédération de Russie dans le Haut-Karabakh et en violant la ligne de contact établie par la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, et maintenant le président de l’Azerbaïdjan l’appelle fièrement « Opération Parukh ». L’Azerbaïdjan viole le cessez-le-feu presque quotidiennement, y compris sur la ligne de contact établie par la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, tout en affirmant que le Haut-Karabakh n’existe pas.

Cette revendication est une violation flagrante de la Déclaration tripartite du 9 novembre 2020. Ce document bien connu, signé entre autres par l’Azerbaïdjan, fait mention du nom « Haut-Karabagh » à quatre reprises" a déclaré Nikol Pachinian.

Il a déclaré que « L’Azerbaïdjan n’a toujours pas pris les mesures nécessaires pour entamer un dialogue visible pour la communauté internationale avec les représentants des Arméniens du Haut- Karabagh, bien qu’il s’y soit engagé dans un certain nombre de plateformes internationales. Parallèlement, l’Azerbaïdjan tente de se montrer constructif et déclare que les Arméniens du Haut-Karabakh sont »ses citoyens et que leurs droits et leur sécurité sont garantis.

La vérité de cette affirmation peut être prouvée en pratique en vérifiant quelles conditions l’Azerbaïdjan a créées et quelles mesures il a prises pour le retour en toute sécurité de milliers de résidents de Hadrut et d’autres zones du Haut-Karabagh peuplées d’Arméniens, qui ont été déplacés à la suite de la guerre de 44 jours en 2020. L’Azerbaïdjan n’a pris aucune mesure dans ce sens, ce qui constitue une violation flagrante du point 7 de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020. En violation de ce même point, l’Azerbaïdjan empêche l’entrée dans le Haut-Karabakh des représentants des Nations unies, notamment du Haut-Commissariat aux réfugiés ", a dit le Premier ministre.

Selon Pachinian, ces actions et déclarations, ainsi qu’un certain nombre d’autres similaires, montrent clairement qu’Aliyev non seulement menace, mais prépare déjà le génocide des Arméniens du Haut-Karabagh. Cette intention est également exprimée dans les commentaires du Président de l’Azerbaïdjan sur les conditions de déploiement de la force de maintien de la paix russe dans le Haut-Karabakh, qui à leur tour violent grossièrement au moins trois des Déclarations faites dans le format trilatéral.

« La déclaration tripartite du 9 novembre 2020 indique que les forces de maintien de la paix sont déployées dans le Haut-Karabakh pour une période de 5 ans, avec la prolongation automatique de périodes successives de cinq ans. Je répète, prolongation automatique. Cela signifie que les casques bleus sont stationnés dans le Haut-Karabagh indéfiniment, à moins que toutes les questions liées aux droits et à la sécurité des Arméniens du Haut-Karabagh soient abordées et que toutes les préoccupations en matière de sécurité des Arméniens du Haut-Karabagh soient résolues. » a dit le Premier ministre arménien.

Il a rappelé qu’avec les déclarations trilatérales du 26 novembre 2021 et du 31 octobre 2022, le président de l’Azerbaïdjan a lui-même reconnu la contribution cruciale et importante des forces de maintien de la paix pour assurer la sécurité et la stabilité dans la zone de leur déploiement. En outre, il a reconnu la nécessité de poursuivre les efforts des soldats de la paix russes pour assurer la stabilité de la situation dans la région. Parler du retrait des casques bleus sans garanties internationales claires pour la sécurité et les droits des Arméniens du Haut-Karabagh après avoir signé ces deux déclarations de Sotchi et fait ces enregistrements, est non seulement une violation des déclarations trilatérales mentionnées, mais aussi une préparation au génocide des Arméniens du Haut-Karabagh. Source Armenpress.