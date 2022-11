Combien de temps, combien de morts faudra-t-il ? par Haïg Jean Yorgui

Quand j’étais jeune, nous nous retrouvions parfois avec des amis autour d’un feu de camps ou d’une cheminée, et pour passer le temps nous chantions des chants tels que :

Combien de temps nous faudra t-il encore, combien d’années, combien de jours...Combien de temps pour que la paix revienne ? Ou bien

Combien de routes un garçon peut-il faire avant qu’un homme il en soit ? Combien de morts un canon peut-il faire, avant que l’on oublie sa voix ?

Écoute mon ami, écoute dans le vent, écoute la réponse dans le vent.

Il se trouvait toujours avec nous, un guitariste qui maitrisait quelques accords pour nous accompagner. Les paroles de ces chants sont très émouvantes, surtout quand on rêve qu’un monde meilleur surgira.

Le premier chant reste sur un questionnement, tandis que le deuxième arrive à une proposition. La réponse est dans le vent...

Et voici qu’une poésie arménienne que j’avais lu autrefois me revient en mémoire, l’auteur n’est pas très connu, et il écrivait avec un pseudonyme, Roupen Yeraz.

Je vous donne juste un fragment, car je n’ai pas le livre et je ne l’ai pas trouvé sur le web malgré mes recherches.

Le passé triste de l’histoire apparait devant moi quand je ferme mes yeux. Comme la douce fumée qui sort d’un encensoir, Voici que Gomidas est silencieusement debout devant moi. En tenant ma main il m’amène à travers notre passé...

Et c’est ici que j’arrête de parler de chants et de poésie, et je fais un peu d’histoire.

La dynastie des Arsacides disparait par trahison et par les perses en 428

La dynastie des Pakradouni disparait par trahison et par Byzance en 1045

La bataille de Manazgerd en 1071, et la défaite de Byzance avait déjà scellé le sort de l’Asie Mineure.

Le royaume de la Cilicie disparait par trahison et par les mamelouks égyptiens en 1375.Les conséquences de toute cela : perte d’autonomie, de territoires, déportations, destruction..., quels en sont les raisons, Manque d’anticipations, manque de maturité, d’expérience, individualisme, égoïsme, peur...manque de confiance en soi...

Mais les grandes puissances de l’époque ne manqueront de revendiquer les territoires arméniens.

En 1918 bataille de Sartarabad, bref indépendance de (1918-1920) de ce qui reste de l’Arménie historique, et soviétisation de l’Arménie en 1920.

L’Arménie connaitra la paix, mais sous une dictature implacable, la deuxième guerre mondiale éclate et l’Arménie fournira des soldats sous le drapeau soviétique.

En septembre 1991, l’Arménie déclare son indépendance, et en décembre 1991 l’Union Soviétique est disloquée.

La vie de l’Arménie n’est pas un long fleuve tranquille, les conséquences du tremblement de terre, la guerre du Karabagh, situations économiques désastreuses. Elle gagne la guerre de Karabagh qui déclare son indépendance mais il n’est pas reconnu.

La diaspora se mobilise, elle récolte des fonds, quand on aime on ne compte pas l’Arménie est au bord du gouffre mais elle se relève.Construction des routes, dispensaires, écoles, formation des chirurgiens, restauration des monuments, aides au villageois..., mais est-ce suffisants pour se défendre contre un envahisseur ?

Combien de temps nous faudra t-il encore, combien de d’années, combien de jours, pour comprendre enfin, de ne pas compter sur les autres pour nous défendre.

Des intellectuels français lèvent la voix. La presse française écrit, l’Arménie risque de disparaître.

La diaspora n’était pas avare pour venir en aide à l’Arménie financièrement, mais à mon avis nous avons manqué de lucidité. La collaboration devrait se faire aussi dans le partage des connaissances technologiques dans tous les domaines et officiellement. N’avons nous pas assez de scientifiques dans la diaspora et en Arménie qui peuvent collaborer ensemble pour faire des recherches, pour garantir à l’Arménie un essor, un renouveau dans tous les domaines ? Ne pouvions-nous pas créer un Centre de Recherches Scientifiques ? Composé par des savants de l’Arménie et de la diaspora ? Dans quel état est l’observatoire de Victor Hambartzoumian, je l’ignore. Mais je sais dans quel état est cette usine de Caoutchouc tout prés d’Erevan.

Et l’Artsakh dans tout ça, et les frontières actuelles de l’Arménie ?

J’ose espérer que l’Arménie actuelle ne connaitra pas le même sort que le royaume Arsacide, le royaume Pakradouni, le royaume de la Cilicie.

Durant la deuxième guerre mondiale, des centaines de milliers d’arméniens se battent dans les rangs de l’armée soviétique, parmi les premières troupes à entrer à Berlin, la 89éme division arménienne d’artillerie.

Mesdames et monsieur, qui espérez acheter du gaz. Mesdames et monsieur qui vendez des armes, n’oubliez que vous devez une part de votre liberté à ces soldats.

Sylvain Tesson à qui je rends hommage pour son courage, a insisté, que l’Arménie est une anomalie dans cette région, une anomalie de démocratie, une anomalie de liberté.

Haïg Jean Yorgui

Professeur des universités « Origines et histoire de l’alphabet arménien »