L’Arménie à travers les yeux des étrangers : Journalistes et blogueurs découvrent le pays

Visites culturelles, aventures et gastro : le Comité du tourisme d’Arménie a lancé un autre projet de visites d’introduction à l’Arménie, auquel participent des journalistes et des blogueurs étrangers.

La porte-parole du Comité du tourisme, Anna Margaryan, a déclaré à ARMENPRESS que le Comité du tourisme organise des visites d’étude sous différents formats depuis plus de 10 ans.

« Cette année, les visites ont un contenu nouveau et spécial, car à partir du mois de mai, nous présentons l’Arménie avec une nouvelle marque qui a 4 directions - tourisme culturel, d’aventure, gastro et nature » a-t-elle dit.

Anna Margaryan a informé que cette année, ils ont accueilli des invités des États-Unis, des Émirats arabes unis, de l’Allemagne, de la Géorgie et qu’un autre groupe des Émirats arabes unis arrivera en décembre. Plusieurs autres pays se joindront à eux l’année prochaine.

L’Arménie est un coin caché qui est une option idéale pour un voyageur qui veut observer et découvrir de nouvelles destinations intéressantes.

« Nos invités ont une merveilleuse occasion de ressentir l’hospitalité de notre pays, son histoire ayant des racines profondes, sa délicieuse cuisine, de découvrir des sites étonnants et de nouer de nouveaux liens. Nous sommes heureux de voir l’Arménie avec leurs yeux. Nous invitons des blogueurs, des influenceurs ayant une grande audience dans leur pays d’origine, des représentants des médias qui couvrent leurs visites, ce qui à son tour amène de nouveaux touristes en Arménie depuis ces pays », a déclaré Anna Margaryan.

Concernant les critères de sélection des lieux que les journalistes et les blogueurs vont visiter, Mme Margaryan a déclaré que les visites sont organisées en tenant compte des caractéristiques du groupe. Ils essaient d’impliquer autant de beaux sites que possible et de faire une distribution égale dans les 4 directions - aventure, culture, gastro et tourisme basé sur la nature.

Anna Margaryan informe que les coûts sont couverts par la partie invitante. Le Comité du tourisme coopère également avec ses partenaires dans le domaine du tourisme en Arménie qui fournissent des services. Source Armenpress.