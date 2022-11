L’Azerbaïdjan derrière l’attaque terroriste de Chiraz ?

Le ministère iranien du Renseignement a annoncé que toutes les personnes qui avaient joué un rôle dans la récente fusillade meurtrière contre un site religieux dans la ville de Chiraz (sud de l’Iran), ont été arrêtées, ajoutant qu’elles sont de nationalité azerbaïdjanaise, tadjike et afghane.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère du Renseignement a déclaré que « ses forces avaient mené des activités de renseignement et de sécurité de grande intensité après l’attaque terroriste du 26 octobre contre le sanctuaire Shah-e Cheragh à Chiraz. L’enquête et les opérations ont abouti à l’identification et à l’arrestation de toutes les personnes qui ont orchestré, perpétré et soutenu l’attaque terroriste … qu’un total de 26 terroristes takfiris [islamistes] avait été capturés et qu’un certain nombre d’autres éléments qui étaient entrés en Iran pour une opération similaire ont été arrêtés ».

Toujours selon le ministère du Renseignement, toutes les personnes arrêtées ne sont pas iraniennes et certaines sont originaires de la République d’Azerbaïdjan, du Tadjikistan et d’Afghanistan.

Le principal élément qui a conduit et coordonné l’attaque en Iran est un citoyen de la République d’Azerbaïdjan qui avait voyagé depuis l’aéroport international Heydar Aliev de Bakou jusqu’à l’aéroport international Imam Khomeyni de Téhéran.

Le communiqué précise que la personne avait informé l’élément coordinateur en République d’Azerbaïdjan immédiatement dès son arrivée à Téhéran et avait également contacté le principal coordinateur des opérations de Daech en Afghanistan et communiqué avec le réseau de ressortissants étrangers de Daech pour les informer de sa présence à Téhéran.

TÉHÉRAN ( Agence Tasnim) –