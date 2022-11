Après la guerre de 44 jours en Artsakh aucun changement n’a eu lieu dans les frontières de la région du Tavush selon le gouverneur de la région

Après la guerre de 44 jours en Artsakh en 2020, aucun changement n’a eu lieu dans les frontières de la région du Tavush au nord-est de l’Arménie a indiqué le gouverneur de Tavush, Hayk Ghalumyan lors d’un briefing avec des journalistes au Parlement arménien.

Il a démenti les rumeurs selon lesquelles l’ennemi avait installé des tentes aux points de contrôle et a refusé de répondre à une question sur l’existence de villages susceptibles d’être livrés à l’ennemi.« Ne me posez plus cette question. Pour le moment, une telle chose n’est pas discutée" a-t-il déclaré.

Se référant à la situation après le 13 septembre, le gouverneur a déclaré qu’après les années 90, il y a toujours eu des tirs occasionnels à la frontière arméno-azérie dans le Tavush.

Il a également démenti les rumeurs selon lesquelles il y aurait un poste de contrôle des Casques bleus russes à la frontière du Haut Voskepar. « Cela n’existe pas », a répondu le gouverneur. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan