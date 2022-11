Faites votre don !

Le Phonéthon 2022, organisé du 17 au 20 novembre par le Fonds Arménien de France, sera parrainé cette année par Jean-Christophe Buisson et Sylvain Tesson. Depuis des années, tous deux, à travers un engagement sincère et quotidien, redoublent d’efforts pour faire entendre la voix de l’Arménie.

L’heure est de la plus haute gravité. L’Arménie est en danger. L’Artsakh est en danger. Les menaces explicites proférées par les dirigeants azéris et turcs, leurs références au génocide de 1915, les positionnements militaires récents et les actes de barbarie de la soldatesque azérie ne laissent aucun doute sur les intentions de Bakou et d’Ankara.

Sur le terrain, comme nous l’avons constaté nous-mêmes, les habitants des villages frontaliers arméniens restent fermes sur leurs positions. Ils forment des groupes d’autodéfense. Il est urgent de les aider en leur donnant les moyens de rester sur leurs terres et de les développer.

Voilà pourquoi nous accélérons nos programmes de développement agricole dans les villages frontaliers. Mais nos moyens financiers ne suffisent plus à faire face. Non seulement des besoins nouveaux sont apparus, mais nous agissons aussi au Syunik, alors que nos actions étaient limitées jusqu’ici à l’Artsakh et au Tavush. A partir de 2023, nous interviendrons aussi dans les villages frontaliers de la province de Gégharkunik. Tout en continuant de soutenir les Arméniens du Liban. Une plus grande mobilisation de toutes les générosités est donc indispensable.

Alors n'attendez pas qu'un bénévole vous appelle, effectuez dès à présent votre don sur notre site sécurisé pour les paiements :



Merci pour votre mobilisation et votre générosité

Bédros Terzian, Président

Raymond Haroutiun Kévorkian, Vice-président