Bakou et Tbilissi envisagent d’exporter de l’électricité en Europe

L’Azerbaïdjan et la Géorgie espèrent tirer parti de leur importance géopolitique croissante et veulent créer une nouvelle route pour alimenter l’Europe en électricité.

Le projet d’un câble électrique qui s’étendrait sous la mer Noire, de la Géorgie au sud-est de l’Europe, est à l’étude depuis plusieurs années déjà. Mais la sécurité énergétique de l’Europe revêtant une importance nouvelle dans le contexte de la guerre menée par la Russie en Ukraine, les dirigeants des deux côtés de la mer discutent de plus en plus de l’énergie lors de leurs réunions.

« Le nouveau projet à mettre en œuvre est lié à l’électricité. L’Azerbaïdjan essaie d’exporter son électricité vers les marchés mondiaux », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors d’une visite en Géorgie le 24 octobre. « Bien sûr, la direction de nos exportations passe par la Géorgie ».

Trois jours plus tard, le projet est devenu, selon les mots du Premier ministre hongrois Viktor Orban, « la question la plus importante » lors d’une visite à Budapest du Premier ministre géorgien Irakli Garibashvili.

« Un nouveau projet de coopération énergétique de grande envergure est en train de prendre forme - un projet dans lequel nous, Hongrois, avons un intérêt particulier », a déclaré Orban le 27 octobre lors d’une conférence de presse conjointe avec Garibashvili. « Nous voulons créer un énorme nouveau système d’approvisionnement en électricité, dont l’essence serait d’acheminer l’énergie de l’Azerbaïdjan vers la Hongrie via la Géorgie et la Roumanie. Cela nous permettrait de remplacer une grande quantité de gaz naturel, gaz naturel que nous utilisons aujourd’hui pour produire de l’électricité en Hongrie. »

La Hongrie, ainsi que la Roumanie, ont commencé à faire pression en faveur du projet dans les mois qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie, alors que l’Europe réalisait tardivement sa dépendance au gaz russe.

M. Orban a exprimé l’espoir que de nouvelles sources feraient baisser les prix élevés de l’énergie en Europe et aideraient son pays à lutter contre l’inflation. Plus tôt, le ministre hongrois des affaires étrangères et du commerce, Peter Szijjarto, a laissé entendre qu’une partie de l’électricité importée serait transmise à d’autres pays européens, de sorte que le projet pourrait bénéficier du soutien de l’Union européenne.

"Aujourd’hui, nous sommes convenus que la Hongrie se joindra à ce plan à grande échelle, car pour que le projet reçoive le soutien de l’UE, la participation d’au moins deux États membres est requise, a déclaré Szijjarto le 24 août à l’issue d’un appel téléphonique avec le ministre azerbaïdjanais de l’Énergie, Parviz Shahbazov.

Le ministre géorgien de l’économie, Levan Davitashvili, a également évoqué le soutien de l’UE fin octobre, suggérant que le projet, dont il a affirmé qu’il était l’idée de la Géorgie, coûterait plusieurs milliards de dollars et qu’un accord entre les quatre pays suivrait bientôt.

Ces projets interviennent alors que Bruxelles s’efforce de doubler ses importations de gaz en provenance d’Azerbaïdjan. Tbilissi tente également de tirer parti de son potentiel de transit vers l’UE le long du « corridor du milieu », les expéditeurs transasiatiques évitant les routes existantes à travers la Russie.

Mais le projet de câble sous-marin est lui-même plus ancien que la guerre.

En 2020, une étude de la Banque mondiale a jugé commercialement viable l’idée de construire un câble sous-marin de 1 000 mégawatts s’étendant sur 1 000 kilomètres entre la Géorgie et la Roumanie.

Avec le soutien financier de l’Occident, Georgian State Electrosystem, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité de la Géorgie, poursuit les recherches, annonçant en 2021 que le câble apporterait de nouvelles possibilités d’exportation et d’importation au Caucase du Sud, « réduisant la dépendance à l’égard des importations coûteuses existantes et de la production thermique. »

L’idée cadre également avec l’objectif déclaré de l’Azerbaïdjan de s’imposer comme un centre d’énergie verte. Bakou s’est engagé à se concentrer sur le développement des énergies renouvelables et a attiré des investissements internationaux, notamment des États du Golfe, pour lancer de grands projets éoliens et solaires. L’objectif principal de l’Azerbaïdjan est d’économiser son gaz pour l’exporter. Ce raisonnement ne semble avoir gagné en pertinence que cette année, alors que la Russie a gelé ses exportations de gaz vers l’Europe en réponse au soutien européen à l’Ukraine.

« Cela nous permettra d’économiser du gaz naturel et d’exporter le gaz naturel économisé, surtout si l’on considère que la demande de notre gaz a maintenant augmenté de façon spectaculaire », a déclaré M. Aliev en juillet.

Le projet de câble sous-marin de la mer Noire est toujours en phase d’étude. La mise en œuvre complète devrait prendre trois à quatre ans.

L’Azerbaïdjan voudrait exporter de l’électricité vers l’Europe par ce qu’il appelle le « corridor de Zangezur », qui traverse le territoire arménien jusqu’à son exclave du Nakhitchevan et la Turquie. Mais Bakou et Erevan doivent encore, deux ans après l’accord de cessez-le-feu, s’entendre sur les modalités des liaisons de transport.

Avec Eurasianet