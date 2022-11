Renforcer l’éducation est d’une importance cruciale pour le pays

Nikol Pachinian a assisté au centenaire de la fondation de l’Université pédagogique d’État arménienne et en a profité pour délivrer sa vision de l’enseignement et l’éducation.

"Cet anniversaire est aussi un point important pour nous, quand nous devons affirmer sans aucune exagération que la profession de pédagogue, et donc aussi l’éducation pédagogique, est d’une importance stratégique pour nous, parce que l’éducation pédagogique, après tout, est une éducation sur les méthodes, les formes et aujourd’hui déjà les technologies de donner l’éducation.

Revenons à l’époque de la création de l’université. C’était une époque où en Arménie, ainsi que dans de nombreux pays, des institutions appelées « Lykbez » ont été créées. Elles étaient destinées à alphabétiser les gens, car l’analphabétisme était malheureusement un phénomène très répandu, tant dans de nombreux pays de l’époque qu’en Arménie.

Cependant, nous constatons avec regret qu’à l’heure où nous célébrons le 100e anniversaire de l’Université pédagogique d’État d’Arménie après Kh. Abovyan, nous sommes toujours confrontés aux mêmes défis ou à des défis similaires, alors que les recherches montrent qu’en Arménie, par exemple, un très grand pourcentage d’enfants de moins de 10 ans sont en situation d’illettrisme. Il s’agit d’une question de sécurité nationale, sans exagération.

Et aujourd’hui, il est inévitable de prendre des mesures pour résoudre ce problème. C’est la raison pour laquelle des réformes profondes et à grande échelle ont été entreprises dans le domaine de l’éducation publique. Le sens premier de ces réformes est de souligner l’importance fondamentale et stratégique de l’éducation, de l’enseignement général, de l’enseignement préscolaire. Mais il est important de souligner que sans enseignant professionnel, sans personnel enseignant professionnel, il ne sera pas possible de résoudre ce problème. C’est pourquoi le développement de l’éducation pédagogique revêt pour nous une importance capitale.

Aujourd’hui, à l’occasion de cet anniversaire, je suis heureux d’avoir l’opportunité d’annoncer que nous vivons à une époque où les salaires des enseignants ont été doublés et triplés. Et je suis heureux d’annoncer que ce processus va continuer. Et comme j’ai eu l’occasion de le dire, oui, aujourd’hui nous créons une opportunité pour les enseignants de recevoir un salaire de 400 000 drams, mais ce n’est que le début. En République d’Arménie, un enseignant devrait recevoir un salaire de 800 000, 1 000 000, 1 200 000 AMD. Il en va de même pour les professeurs qui préparent les enseignants, car leur responsabilité est plus grande, le résultat de leur travail est plus essentiel pour la formulation et la conclusion réussies du processus que j’ai mentionné.

Mais nous réalisons ce processus non seulement pour les enseignants en activité, mais aussi pour les diplômés des écoles, afin qu’ils sachent que le métier d’enseignant, la profession d’enseignant est importante et considérée comme stratégique au plus haut niveau de l’État, et qu’une mise en œuvre concrète et pratique de ce que je dis a lieu de nos jours (...)

Je suis sûr que nous serons capables de planifier aujourd’hui l’avenir d’une Arménie libre, heureuse et sûre et de le réaliser demain, et cet avenir devrait être façonné dans le domaine de la pédagogie, de l’éducation pédagogique, dans l’université de l’éducation pédagogique. J’espère également que vous soutiendrez tous les réformes que le gouvernement va mettre en œuvre."

Le Premier ministre a ensuite remis à un groupe d’enseignants de l’université des prix et des médailles d’État.