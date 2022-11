Le traducteur arménien Eduard Hakhverdyan reçoit le prix littéraire Sadi

– L’Iran a honoré le poète irano-arménien Eduard Hakhverdyan, qui a traduit de nombreuses œuvres littéraires persanes contemporaines en arménien, avec le prix littéraire Sadi.

Nommé d’après le poète persan Sadi, le prix a été créé par le Centre d’études Sadi de Shiraz pour honorer les universitaires internationaux ayant apporté de grandes contributions à la littérature persane.

Hakhverdyan a reçu le prix des mains de l’attaché culturel iranien Hossein Tabatabai lors d’une cérémonie spéciale à la Bibliothèque nationale d’Arménie à Erevan, a rapporté samedi le service persan de l’ISNA.

Il a été honoré pour ses efforts de toute une vie pour traduire des œuvres littéraires iraniennes en langue arménienne, a déclaré Tabatabai.

« J’espère que cette décision contribuera à promouvoir la littérature persane parmi les jeunes traducteurs arméniens et à favoriser une compréhension mutuelle entre les peuples iranien et arménien », a-t-il ajouté.

Il a exprimé ses remerciements aux traducteurs arméniens de la littérature persane et a noté : « De nombreux traducteurs arméniens ont joué un rôle clé dans l’expansion des liens entre l’Iran et l’Arménie dans leur longue histoire de relations ».

Hakhverdyan a remercié l’Iran pour le prix et a déclaré : « La nécessité d’introduire la littérature iranienne contemporaine en Arménie avait été ignorée à la suite de l’hégémonie des Soviétiques dans le pays ».

« La littérature persane contemporaine, y compris la poésie et la prose, est un miroir clair reflétant l’Iran moderne », a-t-il ajouté et a noté qu’il souhaitait élever les connaissances des Arméniens sur l’Iran moderne à travers sa traduction d’œuvres d’écrivains et de poètes persans modernes.

Membre de l’Union des écrivains d’Arménie, Hakhverdyan est le traducteur de « The Club-Wielders of Varazil » de Gholamhossein Saedi.

Il a également interprété « The Wall » de Shahram Karami, « Dream Room » d’Afruz Foruzandeh et « A Call from Across the Line » de Behzad Sediqi en arménien.

Des œuvres d’écrivains iraniens, dont Sohrab Sepehri, Forugh Farrokhzad, Qeisar Aminpur, Ahmad Shamlu, Nader Ebrahimi, Sadeq Hedayat et Hushang Golshiri, ont également été traduites par Haghverdian.

Né en 1952 à Téhéran de parents irano-arméniens, il débute ses études élémentaires à l’école nationale d’Aras. Sa famille est originaire de la ville iranienne de Khomein dans la province de Markazi.

Il a ensuite émigré avec sa famille en Arménie et s’est installé dans la ville de Vagharshapat.