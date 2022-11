Le FMI devrait prêter 165 millions de dollars à l’Arménie sur trois ans

Les services du Fonds monétaire international (FMI) sont parvenus à un accord avec l’Arménie sur un prêt de précaution de 165,6 millions de dollars sur trois ans, a déclaré le FMI le 2 novembre.

Le FMI a déclaré que cet accord de trois ans soutiendrait le programme économique du gouvernement arménien visant à préserver la stabilité macroéconomique, budgétaire et financière tout en faisant avancer les réformes destinées à promouvoir une croissance inclusive.

« Guidée par des politiques macroéconomiques saines dans un contexte de défis mondiaux et régionaux importants, l’Arménie est sur la bonne voie pour atteindre une croissance d’environ 11 % en 2022, en partie grâce à d’importants afflux de revenus extérieurs, de capitaux et de main-d’œuvre dans le pays. La surperformance budgétaire et l’appréciation du dram ont contribué à une baisse significative de la dette publique, qui devrait tomber à 51 % du PIB cette année, contre 60,3 % du PIB en 2021. Alors que l’inflation a temporairement augmenté en raison des chocs de l’offre et de la demande, la Banque centrale d’Arménie a relevé de manière proactive le taux directeur de 625 points de base depuis décembre 2020, dans le but de diriger l’inflation vers son objectif à moyen terme de 4 %. Les réserves internationales ont augmenté, tandis que le dram s’est fortement apprécié au cours des derniers mois. D’importantes réformes structurelles ont eu lieu dans la gestion des finances publiques, l’administration des recettes, le cadre de ciblage de l’inflation, le secteur financier et la gouvernance », peut-on lire dans le communiqué.

« La croissance économique devrait décélérer en 2023, sous l’effet d’une demande extérieure plus faible et d’un resserrement des conditions financières mondiales, et rester dans une fourchette de 4 à 5 % à moyen terme. L’inflation de l’IPC devrait progressivement converger vers l’objectif de la CBA (Banque centrale d’Arménie) à moyen terme, soutenue par une politique monétaire rigoureuse et à mesure que l’impact des chocs extérieurs s’estompe », a déclaré le FMI.

« L’orientation actuelle de la politique monétaire est appropriée, et les modifications ultérieures de la politique devraient rester tributaires de l’évolution de l’inflation et des anticipations d’inflation. Les efforts visant à favoriser le développement des marchés de capitaux et à approfondir l’inclusion financière continueront à renforcer l’efficacité du mécanisme de transmission de la politique monétaire. Les services du FMI se félicitent de l’engagement continu de l’ABC en faveur du régime de taux de change flexible existant, qui a bien servi l’Arménie face aux chocs extérieurs successifs, et du maintien de réserves saines. »

L’ABC s’efforce de resserrer la politique monétaire. Son scénario de politique monétaire prévoit que l’inflation sur 12 mois diminue progressivement et se stabilise autour de l’objectif de 4 % à moyen terme. Le 1er novembre, l’ABC a décidé de relever le taux de refinancement de 0,5ppt, le fixant à 10,5 %. En septembre, le taux d’inflation sur 12 mois a augmenté, s’élevant à 9,9 %. Le taux d’inflation de base sur 12 mois a également augmenté, atteignant 10,5 %.

« Le déficit des comptes courants, qui s’est creusé avec la croissance rapide de l’économie, devrait se réduire progressivement pour atteindre environ 5 % du PIB. Les risques qui pèsent sur les perspectives sont principalement externes », a déclaré le FMI.

Le ministre des finances, Tigran Khachatryan, a déclaré le 31 octobre que l’économie arménienne était sur la voie d’une croissance d’au moins 11 % cette année, grâce à l’explosion des échanges commerciaux avec la Russie et des envois de fonds en provenance de ce pays.

Selon la banque centrale arménienne, les envois de fonds en provenance de Russie ont triplé pour atteindre près d’un milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année. Ils ont représenté un peu plus des deux tiers du total des envois de fonds vers l’Arménie. En conséquence, la monnaie nationale arménienne, le dram, s’est renforcée d’environ 22 % par rapport au dollar américain depuis la guerre en Ukraine.

« Dans le cadre de l’enveloppe budgétaire, la priorité devrait être donnée aux dépenses de haute qualité et au renforcement du filet de sécurité sociale », peut-on lire dans la déclaration du FMI. Il ajoute : « Les services du FMI saluent les projets de l’ABC visant à renforcer la surveillance bancaire fondée sur le risque et à inciter les banques à améliorer leur capacité de gestion des risques, ainsi qu’à élaborer un cadre amélioré de résolution des problèmes bancaires. »

Le fonds a déclaré que l’accord est soumis à l’approbation de son conseil d’administration, qui devrait l’examiner le mois prochain.

BneIntelliNews.com