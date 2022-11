Le parti au pouvoir admet une erreur de comptage des bulletins de vote

Le parti Contrat civil du Premier ministre Nikol Pachinian a reconnu vendredi 4 novembre que des bulletins de vote avaient été mal comptés, lors de l’élection de son nouveau conseil d’administration.

M. Pachinian et les 14 autres membres du conseil d’administration ont été élus à bulletin secret par 1 024 délégués lors d’un congrès du parti qui s’est tenu à Erevan samedi 5 novembre. Selon les médias, certains délégués, y compris des personnalités du parti qui n’ont pas été élues au conseil d’administration, ont demandé un recomptage des voix, estimant que les résultats du vote étaient truqués.

Lors d’un recomptage effectué jeudi, il est apparu que deux des membres du conseil d’administration nouvellement élus, le vice-premier ministre Hambardzum Matevosian et le leader parlementaire du Contrat civil Hayk Konjorian, ont obtenu moins de voix que ce qui avait été initialement annoncé par les organisateurs du congrès.

Un communiqué du Contrat civil publié vendredi a confirmé qu’ils seront remplacés par le ministre des urgences Armen Pambukhchian et l’ancien ministre de la santé Arsen Torosian, qui ont obtenu des voix supplémentaires à la suite du recomptage. La déclaration n’a pas précisé si l’erreur de comptage des bulletins était délibérée ou involontaire.

Gevorg Papoyan, un autre membre du conseil d’administration nouvellement élu, a attribué les résultats « inexacts » des votes à une erreur humaine et a exclu toute fraude.

Papoyan, qui était affilié au Parti républicain de l’ancien président Serzh Sarkisian avant l’arrivée au pouvoir de Pachinian en 2018, a affirmé que la convention du contrat civil était la plus transparente et la plus démocratique de l’histoire de l’Arménie.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les journalistes ont été empêchés de couvrir la convention, il a répondu : « Le décompte des voix était transparent ».

Les personnalités du parti concernées ou impliquées dans l’erreur de comptage ont continué à éviter tout contact avec la presse. M. Torosian, qui aurait été la principale force motrice du recomptage, ne s’est pas présenté à une réunion de la commission parlementaire. Le secrétaire de Konjorian a déclaré, quant à lui, qu’il était toujours trop occupé pour parler aux journalistes.

Un autre législateur du contrat civil, Arpi Davoyan, n’a pas non plus été aperçu dans le bâtiment du Parlement jeudi et vendredi. Elle aurait joué un rôle clé dans le premier décompte des voix.

« Il y a eu une tentative de fraude, mais elle a été révélée parce que les personnes qui ont commis cette fraude n’ont pas réussi à s’assurer que leurs chiffres s’additionnent », a déclaré Daniel Ioannisian, un activiste civique dont l’Union des citoyens informés surveille les élections arméniennes.

Pachinian et son équipe politique affirment avoir éliminé la fraude électorale dans le pays après le changement de régime de 2018. Le Premier ministre déclare régulièrement que le pouvoir « appartient enfin au peuple. »

Reprinted with permission from RFE/RL Copyright(c)2007 Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.1201 Connecticut Ave, t N.W. Washington DC 200