Artur Davtyan (Arménie) champion du monde du saut de cheval à Liverpool (Angleterre), premier titre historique pour l’Arménie depuis l’indépendance

La cérémonie de remise des médailles du saut à cheval aux Championnats du monde de gymnastique à Liverpool, en Angleterre.



Artur Davtyan, leader de l’équipe nationale d’Arménie, médaillé de bronze des Jeux olympiques de Tokyo (2020), champion d’Europe, champion des Jeux européens, vainqueur de la Coupe du monde, a reçu une médaille d’or. En l’honneur d’Arthur Davtyan, l’hymne national arménien a été joué et le drapeau tricolore a été hissé à Liverpool.



Artur Davtyan a remporté le titre de champion du monde dans une brillante compétition.

La gymnaste de 30 ans a dépassé tous les concurrents avec 15 050 points et a été déclaré championne du monde. Carlos Edriel Yulo des Philippines a remporté la médaille d’argent au saut à cheval (14.950), Igor Radivylov représentant l’Ukraine a remporté la médaille de bronze (14.733).



Artur Davtyan est le premier champion du monde du saut de cheval, en gymnastique, de l’Arménie indépendante depuis 1991. Artur Davtyan est né à Erévan le 8 août 1992. Son entraîneur personnel est Hakob Serobyan, l’entraîneur-chef de l’équipe arménienne de gymnastique. Il est marié et a une fille.

Artur Davtyan Champion fut d’Europe juniors en 2010, médaille d’argent de la Coupe du monde en 2013. Médaille de bronze du Championnat d’Europe 2013. Médaillé de bronze de la Coupe du monde, vice-champion d’Europe 2016, et Champion des Jeux Européens en 2019.



Il a participé aux Jeux Olympiques de Londres (2012), Rio (2016) et Tokyo (2020).

Le 2 août 2021, lors des 32e Jeux Olympiques d’été organisés à Tokyo, après 41 ans, Artur Davtyan a remporté la première médaille de l’histoire de l’Arménie indépendante au tournoi de gymnastique des Jeux Olympiques. Le meilleur gymnaste d’Arménie est devenu médaillé de bronze à l’exercice de saut à cheval.

En 2022, il est devenu vainqueur de la Coupe du monde et a remporté le titre de vice-champion de la finale du saut à cheval lors du Championnat d’Europe.

Krikor Amirzayan

https://www.youtube.com/watch?v=wIWSEqE-l9g&t=3s