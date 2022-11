L’Artsakh, citadelle assiégée par le panturquisme, Par Aram Mardirossian

L’Artsakh, connu aussi sous le nom de Haut-Karabagh, est une terre arménienne riche d’une brillante civilisation que l’on cherche à effacer, explique le professeur agrégé des facultés de droit de l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne et directeur d’études à l’École pratique des hautes études (sciences religieuses). Tribune.

Octobre 2022. L’Arménie risque d’être rayée de la carte. La politique islamo-panturquiste du duo génocidaire Erdogan-Aliyev veut terminer le travail inachevé de 1915 avec l’appui d’une large majorité de leurs populations qui sont élevées dans la haine et l’animalisation des Arméniens. Las, l’incapacité des dirigeants arméniens à fonder un véritable État depuis l’indépendance du pays, en 1991, a facilité la tâche de l’ennemi. Pis, Nikol Pachinian, qui est arrivé au pouvoir en 2018 – à la suite d’une énième “révolution de velours” téléguidée par de mortifères officines -, a dissocié, par stupidité ou par félonie, le sort de l’Artsakh de celui de l’Arménie. Depuis la défaite militaire de 2020, l’Artsakh est une citadelle assiégée qui survit grâce à la présence ambiguë de 2 000 soldats russes. Privée de son bouclier artsakhiote, militairement affaiblie et toujours dirigée par le vaincu Pachinian, l’Arménie est en sursis. Le plan turco-azéri est simple : s’emparer de ce qu’il reste de l’Artsakh et surtout du Siwnik, qui offre à l’Arménie une courte frontière avec l’Iran et empêche la continuité territoriale entre la Turquie et l’Azerbaïdjan.

