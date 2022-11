La déclaration historique de Shusha, signée par Ankara et Bakou pour porter les relations bilatérales au niveau de l’alliance, est le « pinacle des liens », a déclaré samedi le Premier ministre azerbaïdjanais.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec le vice-président turc Fuat Oktay à ChouchI, Ali Asadov a rappelé la libération de la ville en novembre 2020 de près de 30 ans d’occupation arménienne.

Abordant les relations entre la Turquie et l’Azerbaïdjan, il a noté que la déclaration a élevé les liens entre les deux pays au rang d’alliance stratégique.

« Nous sommes reconnaissants au président (Recep Tayyip) Erdogan et au peuple turc qui ont soutenu l’État et le peuple azerbaïdjanais dès les premiers jours de la guerre de 44 jours de la patrie. Nous n’oublierons jamais ce soutien », a ajouté Asadov.

Pour sa part, Oktay a également réitéré le soutien de la Türkiye à l’Azerbaïdjan en mentionnant les relations stratégiques entre Ankara et Bakou.

« Shusha, la capitale culturelle de l’Azerbaïdjan, qui est d’une grande importance pour le monde turc, a également une place spéciale dans les liens bilatéraux entre la Türkiye et l’Azerbaïdjan, qui sont ’une nation, deux États’ », a-t-il déclaré.

Entre-temps, Oktay a souligné que la Déclaration de Shusha, montre le couronnement des relations avec l’Azerbaïdjan.

La « Déclaration de Shusha sur les relations d’alliance entre la République de Türkiye et la République d’Azerbaïdjan » a été signée par les présidents des deux pays le 15 juin 2021 à Shusha au Karabakh, en Azerbaïdjan.

Cette déclaration est le premier document signé entre Ankara et Bakou qui comprend le mot « alliance ».