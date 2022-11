Artak Beglaryan nommé conseiller du ministre d’État de l’Artsakh

L’ancien ministre d’État de l’Artsakh Artak Beglaryan a déclaré qu’il a décidé de poursuivre son service et son dévouement à l’État et au peuple, en acceptant la proposition du ministre d’État Ruben Vardanyan de faire partie de l’équipe.

Dans une déclaration sur les médias sociaux, Beglaryan a déclaré qu’il servira en tant que conseiller du ministre d’État.

« J’ai décidé de poursuivre mon service et mon dévouement à l’État et au peuple, en acceptant la proposition de Ruben Vardanyan de faire partie de l’équipe. Par conséquent, je servirai en tant que conseiller du ministre d’État, qui est le poste le plus bas possible discuté avec le président et M. Vardanyan, mais qui est l’option la plus optimale pour la réalisation effective de mon potentiel à ce stade. Comme je l’ai répété, pour moi, ce n’est pas le statut qui est important, mais les valeurs et les résultats. Outre les efforts visant à assurer une transition en douceur, j’assumerai des pouvoirs et des fonctions spécifiques pour résoudre les problèmes urgents et stratégiques », a déclaré M. Beglaryan.

Il a remercié le Président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan pour l’opportunité de servir l’Etat et le peuple.

« J’ai assumé les pouvoirs du ministre d’État dans des conditions difficiles, des mois après la guerre désastreuse, conscient de l’ampleur de la responsabilité devant notre peuple, le président, mes collègues et les générations futures. Dans ces conditions critiques, dans le cadre de mes pouvoirs et de mes capacités, j’ai fait tout ce qui était possible pour trouver des solutions opérationnelles et systématiques aux problèmes. Laissons le peuple, le Président et mes collègues évaluer dans quelle mesure j’ai réussi ou échoué, cependant, je pense que dans cette situation difficile, des travaux importants et étendus ont été réalisés par le gouvernement sous la direction du Président. J’ai présenté mes brèves évaluations de ce que j’ai fait et de ce que je n’ai pas fait lors de la conférence de presse », a-t-il déclaré.

M. Beglaryan a déclaré que, durant son mandat, il a été guidé par la Constitution, les lois de la République, sa conscience, ses valeurs, ses principes et les intérêts nationaux et étatiques.

« Bien que je ne sois pas pleinement satisfait des résultats de mon activité, ma conscience est claire et mon cœur est en paix, car je me suis dévoué sans réserve et j’ai contribué au maximum de mon potentiel. Je présente mes excuses à tous mes compatriotes pour toutes mes omissions et les déceptions que j’ai pu causer. Soyez sûrs que les raisons n’étaient pas mon indifférence et mon indolence, mais les limitations des ressources, des capacités et des fonctions », a-t-il noté.

STEPANAKERT, 5 NOVEMBRE, ARTSAKHPRESS :