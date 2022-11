Des agriculteurs d’Artsakh pris pour cible par les forces azerbaïdjanaises, un tracteur endommagé lors de tirs

Les forces azerbaïdjanaises ont pris pour cible des civils effectuant des travaux agricoles sur le territoire du village de Khramort, dans la région d’Askeran en Artsakh, vers 12h30 aujourd’hui, informe le Défenseur des droits de l’homme de l’Artsakh, Gegham Stepanyan.

En conséquence, un tracteur « Belarus » appartenant à K. Martirosyan, un résident de Stepanakert, a été endommagé. Il n’y a pas eu de victimes parmi les civils. Les tirs ont provoqué l’arrêt des travaux agricoles.

Selon l’Ombudsman, l’incident est « une autre manifestation de la haine ethnique et de la politique génocidaire actuelle de l’Azerbaïdjan contre le peuple de l’Artsakh. »

« Les autorités et les forces armées azerbaïdjanaises qui parlent de paix et font de fausses promesses concernant les droits et la sécurité du peuple d’Artsakh, continuent de mener une politique criminelle qui conduit à des violations à grande échelle des droits fondamentaux du peuple d’Artsakh, portant atteinte à sa sécurité physique et psychologique », a déclaré le Défenseur des droits de l’homme dans un communiqué.



« Nous avons souligné à plusieurs reprises que les positions militaires azerbaïdjanaises, situées à proximité de colonies pacifiques, constituent une menace directe pour la vie des civils et leurs droits fondamentaux, dont nous avons été témoins à plusieurs reprises des conséquences menaçantes après la conclusion du cessez-le-feu », a-t-il ajouté.

« La politique de haine ethnique et de génocide de l’Azerbaïdjan n’a pas changé et ne changera pas. Ce qui est fait sous le couvert d’une fausse pacification vise à tromper la communauté internationale et à émousser la vigilance de notre société », a conclu M. Stepanyan.

Avec la Radio publique d’Arménie