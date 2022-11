Photos-souvenirs

En temps normal, ce numéro 300 de NAM aurait dû donner lieu à une forme de célébration. Mais l’atmosphère n’est pas aux réjouissances. Difficile en effet de s’abstraire d’une actualité arménienne particulièrement dramatique. À commencer par les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Celles d’Anouche Apétyan - soldate arménienne violée, démembrée, énuclée, outragée - nous ramènent aux heures les plus atroces de l’Histoire de l’Arménie, qui ne fut pas avare de ce type de scènes.

Mais au-delà de l’horreur, cette vidéo filmée et diffusée par les forces de Bakou constitue un témoignage on ne peut plus effrayant sur le niveau de haine anti-arménienne atteint par la société azerbaïdjanaise. Car si ces images sont à ce point relayées, avec moult commentaires plus abjects les uns que les autres, c’est bien qu’elles ont trouvé leur public. Cette réalité nous renvoie au jugement de la Cour internationale de justice qui a dénoncé, le 7 décembre 2021, le « racisme » de la société azerbaïdjanaise sciemment entretenu par son État. Un arrêt froid, technique, juridique, mais ô combien en-dessous de la réalité, si les mots ont un sens. Le martyre d’Anouche Apétyan en témoigne, qui ne saurait se réduire à ce concept générique de « racisme » recouvrant un si large éventail de délits et de crimes. Le supplice qu’on lui a fait endurer procède d’un autre niveau de détestation, une forme supérieure de synthèse entre la barbarie et le sadisme. Une monstruosité qui résulte des méthodes d’endoctrinement, de fanatisation exacerbées avec lesquelles le régime Aliev attise le feu d’une société historiquement conditionnée à l’aversion anti-arménienne. Ces photos apparaissent comme le terrible reflet des ravages de l’idéologique panturque sur les populations acquises à ses délires.

Ces « militaires » qui se filment complaisamment en train de torturer, ainsi que le public nationaliste qui se repaît du spectacle ne sont cependant rien d’autre que le produit du binôme Aliev-Erdogan, véritable responsable de ces ignominies. Un tandem de cols blancs du crime, qui plastronnent dans les sommets internationaux et qu’on tapote gentiment dans le dos, entre collègues. Des « trustworthy partners », selon l’expression employée par Madame Ursula von der Leyen, pour qualifier Aliev lors de sa visite à Bakou où elle était venue signer avec lui un contrat gazier déshonorant. « Partenaires de confiance » dont les troupes se livrent à des exécutions sommaires de soldats arméniens, là aussi filmées et diffusées, ou à des actes de tortures sur des prisonniers de guerre dont les dernières images circulaient sur Internet, début octobre. Pour qu’elle prenne la mesure de la situation, peut-être faudrait-il rappeler à la présidente de la Commission européenne que si les conscrits arméniens doivent se séparer de leurs téléphones portables, ce n’est pas uniquement pour éviter d’être localisés. Mais aussi parce que, si par malheur, ils venaient à tomber dans les mains de l’ennemi, celui-ci s’offrirait le plaisir d’envoyer à leurs parents, depuis leur mobile, les vidéos du sort qu’ils auraient fait subir à leur enfant. Ultime raffinement en date.

Il y a, on le voit, dans la politique panturque à l’égard des Arméniens, encore davantage que des motifs géopolitiques, économiques, historiques, religieux, civilisationnels. Il existe, à la racine de ces atrocités, une autre dimension, plus irrationnelle, qui semble en tout point relever de la névrose collective. Une pathologie de masse qui, faute d’avoir été combattue, perdure à l’état latent, pour ressurgir dans sa violence originelle à la première occasion. Telle qu’en 1915.

Dans ces conditions, alors que rien n’est réglé et rien ne le sera du fait même de leurs perpétuations, comment accepter une autre photo, celle du Premier ministre arménien serrant la main à Erdogan ? Qu’est-ce que cet affichage humiliant est censé apporter, sinon une banalisation de l’image du chef de l’État turc et de sa politique, qualifiée naguère de génocidaire ? Le nouveau sultan le sait bien, qui ne lâche rien sur le fond, mais engrange les dividendes sur la forme, en « dialoguant » avec les autorités arméniennes, en conversant au téléphone avec le chef de leur exécutif et, maintenant, en posant à ses côtés. Ce qui ne fait pas bouger d’un millimètre son positionnement vis-à-vis de sa marionnette Aliev, à côté de laquelle il pavoisait à Prague ou à Astana, arrogant, le sourire narquois aux lèvres, face à un Pachinian aussi accablé qu’impuissant, à qui il revient de porter le poids de trois décennies d’inconséquences arméniennes. Quelle pitié !

Dans ce tableau triste à pleurer, seuls les propos d’Emmanuel Macron sur France 2, le 12 octobre, auront apporté une note d’humanité, d’empathie et d’espoir. « La France sera toujours aux côtés de l’Arménie. Nous ne lâcherons jamais les Arméniennes et les Arméniens », a-t-il déclaré devant la France entière. Face au choc des photos, le poids des mots qui ont précédé certains actes, dont l’envoie sur place d’une mission d’observateurs européens. Un bon début. Enfin. Merci Monsieur le Président.

Ara Toranian