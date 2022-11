L’opposition arménienne organise un rassemblement « pour soutenir le Karabakh ».  Photoreportage pour NAM de Max Sivaslian

Des groupes d’opposition arméniens ont rassemblé des milliers de partisans lors d’un rassemblement à Erevan samedi qui, selon eux, était une manifestation de soutien au droit à l’autodétermination du Haut-Karabakh.

Le rassemblement sur la place de France à Erevan est intervenu quelques jours après que des milliers d’Arméniens du Karabakh se soient rassemblés sur la place centrale de Stepanakert le 31 octobre à l’appel de groupes politiques locaux pour soutenir leur déclaration commune selon laquelle le gouvernement arménien ne doit pas reconnaître sans équivoque l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan par un traité de paix bilatéral.



Les orateurs du rassemblement d’Erevan organisé par le Mouvement de la résistance, une coalition de partis et de groupes politiques, y compris deux blocs parlementaires d’opposition - Hayastan et Pativ Unem dirigés respectivement par les anciens présidents Robert Kocharian et Serzh Sarkisian - ont à nouveau accusé le Premier ministre Nikol Pashinian de prévoir des concessions majeures à l’Azerbaïdjan dans un projet de traité de paix à la suite duquel, selon eux, Erevan reconnaîtra officiellement le contrôle total du Haut-Karabakh par Bakou.



Ils ont affirmé que Pashinian et son gouvernement n’ont aucun mandat pour faire cette concession ou d’autres concessions majeures à l’Azerbaïdjan qui mettraient en danger le droit à l’autodétermination des Arméniens du Karabakh ainsi que la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Arménie.

Ishkhan Saghatelian, membre de la faction parlementaire Hayastan, qui a dirigé les manifestations de rue du Mouvement de la résistance, a mis en garde les autorités arméniennes contre la signature de tout document qui ouvrirait la voie à la reconnaissance officielle du Haut-Karabakh par l’Arménie comme faisant partie de l’Azerbaïdjan.



Il a suggéré que pour empêcher cette reconnaissance et d’autres concessions majeures, l’Arménie doit changer son « négociateur principal » dans les pourparlers avec l’Azerbaïdjan, c’est-à-dire le Premier ministre Pashinian.

« Avec ce rassemblement, nous disons que l’Arménie salue les efforts des médiateurs pour établir une paix durable dans la région. L’Arménie est prête à discuter de toutes les questions complexes. L’Arménie est prête pour des négociations et des solutions difficiles et significatives. Mais cela ne peut se faire au prix d’une humiliation nationale et de la perte de notre patrie. Aucun document qui limiterait le droit de l’Artsakh [du Haut-Karabakh] à l’autodétermination ne peut être signé et ratifié. Un tel document serait déchiré par notre peuple et, immédiatement après un changement de régime, il serait déclaré nul et non avenu », a déclaré Saghatelian.



Les autorités arméniennes ne cachent pas qu’une version du futur traité de paix avec l’Azerbaïdjan, actuellement en discussion, ne mentionne pas le futur statut du Haut-Karabakh, mais elles rejettent les accusations de l’opposition selon lesquelles le gouvernement actuel ignore les droits et libertés des Arméniens de souche vivant dans la région.



Erevan insiste sur le fait que ces questions doivent être discutées directement entre les représentants de Bakou et de Stepanakert dans le cadre d’un dialogue assuré par un mécanisme international qui sera mis en place à cet effet.

Le ministre arménien des affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a annoncé jeudi que le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, accueillera la semaine prochaine une nouvelle réunion entre lui et son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov, axée sur un futur accord de paix entre les deux nations du Caucase du Sud.



Saghatelian a toutefois affirmé que le gouvernement Pashinian « n’exprime pas la volonté collective du peuple arménien ». Il a déclaré que pour « obtenir la victoire », le mouvement d’opposition a besoin « d’un nombre écrasant de personnes dans les rues. »

« Nous ne nous battons pas pour que quelqu’un parmi nous devienne Premier ministre, nous nous battons pour que l’Arménie ait un Premier ministre. Par conséquent, nous ne reculerons pas et n’abandonnerons pas, nous irons jusqu’au bout », a-t-il déclaré avant que les partisans de l’opposition n’organisent une marche dans les rues centrales d’Erevan.

L’ancien président Kocharian a également assisté au rassemblement, mais n’a pas pris la parole depuis la scène ni parlé aux médias. L’ancien dirigeant soupçonné d’être à l’origine du mouvement de résistance a également participé à la marche.



Le mouvement d’opposition a organisé plusieurs campagnes de manifestations de rue soutenues exigeant la démission de Pashinian et de son gouvernement depuis la guerre de 2020 dans le Haut-Karabakh, au cours de laquelle les Arméniens ont subi une défaite.

Toutes ces manifestations de rue, y compris la dernière en date au printemps dernier, se sont éteintes en quelques semaines.

Les représentants du gouvernement actuel l’ont attribué au manque de soutien populaire à la demande de l’opposition concernant la démission de Pashinian ou un changement de politique.