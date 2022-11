Athènes a annoncé samedi avoir officiellement protesté auprès de la Turquie après que le gouverneur d’une région grecque en visite dans ce pays y a été « détenu » quelques heures. « Nous condamnons sans équivoque la détention et le refus d’entrée inacceptables et totalement abusifs infligés par les autorités turques à Izmir aujourd’hui au gouverneur de la Macédoine centrale », a déclaré dans un communiqué le ministère grec des Affaires étrangères. « Nous attendons des autorités turques compétentes qu’elles fournissent immédiatement des explications et les appelons à prendre les mesures nécessaires pour éviter que (...)