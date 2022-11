Re-consécration de l’église arménienne catholique de Budapest

Le 2 novembre, a eu lieu la liturgie de re-consécration de l’église catholique arménienne Saint Grégoire l’Illuminateur à Budapest présidée par Sa Béatitude Raphaël-Bedros XXI, Catholicos-Patriarche des Arméniens catholiques. M. Achod Sempatian, Ambassadeur de la République d’Arménie en Géorgie, participait à cette cérémonie de réouverture du centre communautaire et de re-consécration du sanctuaire.



Le 4 novembre, l’Ambassadeur Achod Sempatian a été reçu par M. Zsolt Semjén, Vice-Premier Ministre hongrois. Lors de cette rencontre, les deux interlocuteurs ont abordé la question des relations arméno-hongroises ainsi que celles liées aux Arméniens vivant en Hongrie, une petite communauté composée de 3 500 à 4 000 personnes. Un communauté officiellement reconnue par le gouvernement hongrois et considérés comme une « minorité nationale » qui reçoit le soutien de l’État pour organiser sa vie communautaire. La communauté arménienne y a également des représentants dans divers organes législatifs du pays.



Selon certaines sources, plusieurs églises arméniennes auraient été édifiées en Hongrie du X-ème au XIV-ème siècle. Jusqu’en 1935, les besoins spirituels de la communauté locale ont été pris en charge par les moines de la Congrégation des Mekhitaristes de Venise, puis par les Mekhitaristes de Vienne. Dans les deux cas, la congrégation a bénéficié de la protection de l’Empire Austro-hongrois qui dominait alors le pays.



Dans les années 1920, a eu lieu un afflux massif d’Arméniens originaires de Transylvanie (Roumanie) vers Budapest, composé principalement de Catholiques, pour la plupart non-arménophones. Plusieurs chapelles ont alors été bâties dans diverses régions et un « Conseil de l’Église catholique arménienne de Hongrie » a été créé pour administrer la communauté. Un bâtiment a alors été loué dans le quartier d’Orla de Budapest pour servir d’église. Dans les années 1960, la communauté arménienne a acheté le bâtiment et y construit une nouvelle chapelle. Un riche musée conserve toutes sortes d’éléments de la culture arménienne (Objets du culte, livres, vêtements sacerdotaux, tapis).



Les « Anciens arméniens » présents dans le pays depuis des siècles sont aujourd’hui très largement assimilés et, comme dans de nombreuses autres communautés, ceux-ci ont été remplacés par des vagues d’immigrants venues d’Arménie depuis l’indépendance.



Rappelons qu’Erevan n’a plus d’ambassadeur à Budapest depuis plusieurs années. La rupture des relations diplomatiques entre les deux pays avait été causée par la libération et le renvoi à Bakou du criminel azéri Safarov qui avait assassiné un 2004 le lieutenant Kourken Markarian dans les conditions que l’on connait. Un processus de reprise des relations entre les deux pays semble aujourd’hui s’esquisser.

Sahak Sukiasyan