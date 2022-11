Onze nouveaux membres en soutien aux Résolutions pro-arméniennes

Washington, DC - Au cours des deux derniers mois, des dizaines de membres du Congrès ont coparrainé des résolutions pro-arméniennes en attente au Congrès. Quatre résolutions pro-arméniennes ont été présentées au 117e Congrès, à savoir H.Res.240, appelant l’Azerbaïdjan à libérer immédiatement tous les prisonniers de guerre et les civils capturés ; H.R.7555, la loi sur l’éducation au génocide arménien ; H.Res.1351, Condamnant l’attaque militaire non provoquée de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie ; et H.Res.1400, Condamnant les atrocités commises par la République d’Azerbaïdjan.

À la suite de la deuxième guerre du Haut-Karabakh de 2020 lancée par l’Azerbaïdjan, H. Res. 240, « appelant l’Azerbaïdjan à libérer immédiatement tous les prisonniers de guerre et les civils capturés », a été présenté le 16 mars 2021 par le président de la commission du renseignement de la Chambre, Adam Schiff (D-CA), ses coprésidents du caucus arménien, les représentants Frank Pallone, Jr. (D-NJ), Gus Bilirakis (R-FL), Jackie Speier (D-CA), David Valadao (R-CA) et 26 coparrains originaux. Sept nouveaux cosponsors ont été ajoutés au cours des dernières semaines, portant le nombre total de supporters à 79 membres du Congrès. Le sens non contraignant de la résolution de la Chambre est en attente au sein de la commission des affaires étrangères de la Chambre.

Pour marquer le 107e anniversaire du génocide arménien de 1915, une amie de longue date de la communauté arménienne américaine, la représentante Carolyn Maloney (D-NY) a présenté H.R.7555, la « loi sur l’éducation au génocide arménien » le 21 avril 2022 avec les cinq arméniens Coprésidents du caucus et 44 coparrains originaux. Le projet de loi « ordonne à la Bibliothèque du Congrès de mener des activités pour soutenir les programmes d’éducation sur le génocide arménien » aux États-Unis. Cinq nouveaux cosponsors ont été ajoutés ces dernières semaines, portant le nombre total de soutiens à 77 membres du Congrès. Le projet de loi a été renvoyé au Comité de l’administration de la Chambre.

Quelques heures après que l’Azerbaïdjan a lancé une autre invasion militaire majeure, cette fois sur la frontière souveraine de l’Arménie, le président Schiff et les coprésidents du caucus arménien ont présenté la H.Res.1351, « condamnant l’attaque militaire non provoquée de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie », le 14 septembre 2022. Le projet de loi a rapidement recueilli un soutien bipartite, a ajouté 11 nouveaux coparrains en octobre et compte actuellement 61 membres du Congrès qui ont signé la résolution symbolique qui est en attente devant la commission des affaires étrangères de la Chambre.

L’invasion militaire de l’Arménie par l’Azerbaïdjan en septembre 2022 a de nouveau montré au monde la nature barbare des forces militaires du pétro-terroriste Ilham Aliyev alors que des vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux montrant des officiers militaires azéris commettant des crimes de guerre pendant l’assaut, comme le viol et la mutilation du corps d’une femme capturée Officier militaire arménien et soldats arméniens qui se sont rendus exécutés à bout portant par des tirs militaires azéris. Les informations faisant état de ces atrocités ont incité la représentante Jacie Speier (D-CA), une combattante de longue date pour les femmes et les droits humains, à présenter H.Res.1400, « condamnant les atrocités commises par la République d’Azerbaïdjan » le 28 septembre 2022. Le projet de loi symbolique a recueilli 21 coparrains supplémentaires et est également en attente devant la commission des affaires étrangères de la Chambre.