Le magasin Tsiatsan (arc-en-ciel) à Goris, partenaire officiel de la marque bien connue Total Armenia, propose une gamme large et toujours croissante d’outils de construction, de ménage, de jardinage, d’outillages et objets de sécurité de haute qualité de la même marque à des prix réduits.

Le magasin-salon « Tsiatzan » de Goris a annoncé une remise de 10% sur les outils sur toute la gamme de la célèbre marque « Total Armenia ». Réduction accordée en cas d’achat en espèce et par carte de crédit. La marque « Total Armenia » a été créée conformément aux normes de qualité des États-Unis et de l’Europe.



Il convient de noter que le magasin-salon Tsiatsan opérant au 32/3 Gusan Ashot à Goris, mettant l’accent sur la création de conditions confortables pour les acheteurs, offre également la possibilité de passer des commandes en ligne. Avant le lancement du site, les commandes sont acceptées et enregistrées via les pages officielles Facebook et Instagram du magasin. Cette réduction de 10% sur les produits a attiré des milliers de clients au magasin-salon de Goris. Un petit évènement commercial pour les habitants de cette ville du Syunik qui a souffert de l’attaque azérie du 13 septembre. Source Artsakhpress.am.

Krikor Amirzayan