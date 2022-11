Le Premier ministre arménien a participé avec sa famille à la plantation d’arbres organisée à Erevan

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, son épouse Anna Hakobyan et leurs filles ont participé à la plantation d’arbres organisée par la municipalité d’Erevan dans la zone autour du complexe de concerts sportifs Karen Demirchyan, près de l’esplanade du mémorial du génocide arménien de Tsitsernakaberd.

L’adjoint au maire d’Erevan, Tigran Avinyan, a également participé à l’événement avec sa famille.



Il a été signalé au Premier ministre qu’un système d’irrigation moderne avait été établi dans la zone de plantation. La plantation d’arbres d’aujourd’hui a lieu dans la zone adjacente à Tsitsernakaberd et à Saralanj, sur une superficie de 10 hectares.

Une plantation forestière est établie avec le programme Life. Un élagage sanitaire a été effectué et des tranchées ont été creusées pour la plantation d’arbres. Au total, environ cinq mille arbres et trois mille arbustes seront plantés aujourd’hui.



Des dendrologues de toutes les régions administratives étaient également présents lors de la plantation des arbres. Aujourd’hui, les semis cultivés dans le département des serres de la municipalité d’Erevan « Verdissement et protection de l’environnement » sont principalement plantés. Source Lurer.am

Krikor Amirzayan