Le choix de Sophie

« Il est temps d’adapter les slogans du 24 Avril pour marteler que ce qui se passe en Artsakh s’inscrit dans le cadre du Génocide des Arméniens. »

Combien de temps encore l’Arménie va-t-elle pouvoir s’occuper de l’Artsakh. La dialectique diabolique d’Aliev semble se refermer sur les Arméniens. Avec une parfaite mauvaise foi, son argumentation place les dirigeants de la République d’Arménie dans une situation difficile vis-à-vis de ses interlocuteurs aussi bien occidentaux que russes : soit L’Arménie reconnaît l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, Artsakh compris, soit l’Azerbaïdjan est libre de revendiquer à son tour des terres de la République d’Arménie. Et on a vu que le régime de Bakou est capable de passer vite des mots aux actes.

Pashinyan réplique que l’Arménie n’a aucune revendication sur l’Azerbaïdjan, mais qu’elle est soucieuse de la sécurité de la population de l’Artsakh. Mais que cela veut-il dire concrètement ? Continuer à maintenir des liens qui enjambent les autorités azéris ? Dans ce cas, Bakou peut prétexter qu’il y a ingérence et donc violation de son intégrité territoriale.

Ce piège terrible place l’Arménie devant un « choix de Sophie » , un dilemme tragique et insoutenable : risquer sa propre disparition ou abandonner ses compatriotes d’Artsakh.

La situation est d’autant plus grave que le récent ballet diplomatique semble montrer un rapprochement entre l’Arménie et les Occidentaux afin de compenser le nouveau tropisme azéri des Russes. Mais cela ne concerne pas l’Artsakh qui ne doit actuellement sa survie qu’à la force d’interposition russe. Le nouveau rideau de fer passera-t-il par le corridor de Latchine ? Ce serait une situation épouvantable pour les Artsakhiotes.

Il faut se préparer au pire et ne plus laisser la République d’Arménie seule à la manœuvre en ce qui concerne l’Artask. La diaspora doit prendre activement le relais.

C’est à la diaspora de militer pour l’obtention d’un statut pour l’Artsakh, d’obtenir la reconnaissance de ce statut par le maximum d’entités internationales, nationales ou régionales.

Cela induit un changement sémantique majeur pour les Arméniens de la diaspora. Car il va falloir créer aux côtés des Comités Nationaux Arméniens, des Comités de Défense de l’Artsakh. La cause de l’Arstakh doit exister à part entière parmi les autres sujets de la cause arménienne. L’Artsakh a besoin de bureaux et de représentants partout dans le monde et c’est à la diaspora de s’en occuper. Les organisations humanitaires et culturelles aidant l’Artsakh doivent avoir une existence propre afin de ne plus être soumis à l’objection classique de leurs interlocuteurs européens « Pourquoi voulez-vous que l’on reconnaisse un statut que l’Arménie elle-même ne reconnaît pas ? ».

De plus l’Artsakh a un énorme besoin de communication. Qui parmi les français savent situer le Karabagh et parmi eux, combien peuvent dire que cette région se nomme en fait Artsakh ? Indubitablement très peu. C’est aussi valable pour les Français d’origine arménienne les plus assimilés, c’est-à-dire la majorité de la communauté.

Arstakh ou Karabagh ? Le nom déjà est complexe. La situation encore plus. Le travail de communication à faire est immense. Jusque là l’Arménie monopolisait l’action politique concernant l’Artsakh, c’est une erreur funeste qui a fait perdre beaucoup de temps.

Au cours des dernières décennies, la diaspora, mobilisée, a obtenu que le 24 avril soit reconnu du monde entier comme la journée de la reconnaissance du Génocide des Arméniens. Il faut désormais qu’il en soit de même pour l’Artsakh. Cette immémoriale région arménienne fait à nouveau face à une sérieuse menace de Génocide. L’Artsakh doit être au centre de cette journée dans le monde. On n’en est plus à la reconnaissance, mais à éviter que cela ne se reproduise. Il est temps d’adapter les slogans du 24 Avril pour marteler que ce qui se passe en Artsakh s’inscrit dans le cadre du Génocide des Arméniens. #freeartsakh.