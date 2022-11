Grand rassemblement devant le Sénat le 15/11 à 17:30

Deux ans après ses voeux demandant au gouvernement de reconnaître la République du Haut-Karabakh, le Sénat doit se prononcer le mardi 15 novembre sur une nouvelle résolution visant à protéger les Arméniens soumis à une menace existentielle et à réaffirmer leurs droits. Parmi les nombreux points qu’il soulève, ce texte transpartisan, particulièrement riche, entend tout d’abord voir confirmer les voeux votés le 25 novembre 2020 sur le Haut-Karabakh. Il étend ensuite son objet aux agressions militaires présentes, en demandant en particulier à notre exécutif « d’envisager le renforcement des capacités de défense de l’Arménie en vue d’assurer son intégrité territoriale ». Enfin, outre les condamnations de l’Azerbaïdjan, cette résolution réclame « la saisie des avoirs des dirigeants azerbaïdjanais et un embargo sur les importations de gaz et de pétrole d’Azerbaïdjan – pour sanctionner l’agression militaire menée par les forces azéries sur le territoire de la République d’Arménie, en violation de sa souveraineté ».

Le CCAF salue cette nouvelle initiative diplomatique de la Haute Assemblée, qui fait honneur à la France et à la démocratie. Cent ans après le génocide de 1915, serait-il possible de laisser la barbarie panturquiste parachever le crime en effaçant le peu qu’il reste de l’Arménie et des Arméniens ? Toute lâcheté qui cautionnerait le prima de la force sur le droit, du totalitarisme sur la démocratie, de la barbarie sur les droits de l’homme, sonnerait définitivement le glas de l’ensemble des enseignements de la 2e Guerre mondiale et scellerait à jamais la fin de toute perspective de liberté et de paix parmi les pays membres du Conseil de l’Europe.

Pour appuyer cette initiative du Sénat, pour remercier les élus, et pour demander l’application de leurs résolutions par le gouvernement, le CCAF appelle à un grand rassemblement de soutien le mardi 15 novembre à 17h30 rue de Tournon, devant le Palais du Luxembourg.

Le panturquisme ne passera pas !

Solidarité avec l’Arménie et la République du Haut-Karabakh !

Pas liberté sans la paix pas de paix sans liberté !

Bureau National du CCAF

Le 4 novembre 2022