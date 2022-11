Les diffamations du Haut-Commissaire à la diaspora

Dans une interview accordée à la presse arménienne à l’occasion du sommet arménien mondial organisé à Erevan par la Factory Production LLC, pour la modique somme de 768 000 dollars (le coût de plusieurs drones-kamikazes Rotem israéliens), le Haut-Commissaire à la diaspora s’est livré devant micros et caméras à des mises en cause personnelles à l’encontre de Mourad Papazian et moi-même*, les coprésidents du CCAF non conviés à ces réjouissances. Ces propos qui rouvrent les hostilités, ne sauraient cependant être passés sous silence, étant donné leur caractère diffamatoire.

Tout d’abord M. Sinanyan explique que nous sommes sur une ligne « très dangereuse », sans autres précisions. Laquelle ? Défendre auprès des autorités françaises l’Arménie ? Les droits du Haut-Karabakh ? Lutter contre le négationnisme peut-être ? Tel est en tout cas le cadre exclusif dans lequel nous agissons au sein et au nom du CCAF. Pour le reste, chacune des associations-membres dispose d’une ligne politique propre et de sa liberté d’expression. Il suffit de comparer les positions publiques de M.Mourad Papazian (qui défendait la candidature de Kotcharian aux législatives de juin 2020) avec les miennes (en faveur de Pachinian) pour prendre la mesure de la distance qui nous sépare sur les enjeux internes à l’Arménie, si c’est à ce « danger » que fait allusion le Haut-Commissaire. Questions : Est-il vraiment si « dangereux » de faire abstraction de nos préférences partisanes sur la politique intérieure de l’Arménie lorsqu’il s’agit de défendre en France nos droits existentiels ? Ou, autre hypothèse, sommes nous « dangereux » parce que non inféodés et non-inféodables au Haut-commissariat ?

Ensuite, dans un raisonnement spécieux, M. Sinanyan nous impute une opposition au « Mouvement » (organisation créée en 2020 et toujours présidée aux dernières nouvelles par M. Rémy Makinadjian), qui selon lui « remplit le vide laissé par les autres organisations ». Il l’explique, avec une belle hauteur de vue, par le fait « qu’installés depuis 20 ans à la tête du CCAF », nous nous accrocherions à notre poste. Faut-il préciser que malgré son attitude agressive envers le CCAF personne à la direction de cette fédération n’a jamais reproché à ce « mouvement » d’exister ? Chacun est libre de faire et de dire ce qu’il veut et le CCAF qui compte plusieurs dizaines d’associations de toutes obédiences aurait pu l’intégrer pour peu qu’il en ait fait la demande. A été en revanche critiqué le « partenariat stratégique renforcé » (et surtout délirant) signé en juin 2020 entre M. Sinanyan et ce « groupuscule », qu’il a étrangement mandaté pour représenter l’Arménie auprès des pouvoirs publics français. Un fait du prince qui constitue à la fois une aberration et une atteinte à la vocation du CCAF, regroupement des principales associations arméniennes de France, qui a pour raison d’être la défense de l’Arménie, du Haut-Karabakh, ainsi que des droits des Français d’origine arménienne auprès des autorités du pays.

Toujours dans la même lignée, le Haut-Commissaire prétend que nous sommes à la direction du CCAF « depuis 20 ans » ou « depuis 15 ans minimum », et il dénonce la validité de nos mandats en mettant en cause « les méthodes » que nous emploierions pour « rester coprésidents ». Cette attaque pernicieuse est évidemment inadmissible. Tout d’abord, parce que Mourad Papazian et moi-même avons accepté le principe de cette coprésidence au Conseil National du CCAF il y a 9 ans et non pas 15 ou 20 ans. Ensuite, parce que nous avons été à chaque échéance plébiscités. Jamais aucune élection dans les instances nationales du CCAF n’a fait l’objet de la moindre contestation. Donc non seulement M. Sinanyan se trompe, mais il diffame.

Par ailleurs, M. Sinanyan, pour tenter de crédibiliser ses accusations, évoque les élections au bureau du CCAF à Paris d’octobre 2021. Ces dernières avaient donné lieu à une tentative d’exclure la FRA du bureau parisien de l’organisation. Faut-il rappeler à M.Sinanyan que cette élection locale n’était pas de nature à contredire la légalité du mandat de la coprésidence au niveau national, et que telle n’était d’ailleurs pas l’intention exprimée par une partie des opposants qui ont justifié leur choix par la nécessité d’un partage des tâches entre le local et le national. Et ce, sans remettre justement en cause le national.

A la lecture de la prose de M. Sinanyan, on se demande quels sont les privilèges attachés à la présidence du Haut-Commissariat pour qu’il s’imagine que nous soyons prêts à toutes les turpitudes pour « garder » cette fameuse coprésidence. Sans disposer du pouvoir de parler au nom de Mourad Papazian, je n’ai pour ma part accepté d’assumer cette lourde responsabilité que par un souci d’efficacité pour la réalisation de nos objectifs communs. Et je suis convaincu qu’il en est de même en ce qui le concerne. Les avancées spectaculaires accomplies par le CCAF au cours de ces 9 dernières années, dans le sillage des acquis obtenus sous la présidence d’Alexis Govciyan, constituent la seule gratification à notre collaboration et son unique justification. Grâce à cette addition de nos forces, qui a triomphé de plusieurs décennies de divisions, nous avons réussi à porter au plus haut niveau de la République les intérêts et les droits que nous défendons. Voila tout ce qui nous motive et qui nous importe.

Est-il par ailleurs nécessaire de préciser qu’aucun avantage matériel d’aucune sorte n’est lié à notre mandat ? Nous n’avons naturellement reçu ni l’un ni l’autre l’ombre d’un salaire ni le moindre défraiement, pas plus que le remboursement de nos frais de mission. Nous n’avons jamais sollicité aucun remerciement. Nous ne faisons que notre devoir de militant engagé pour l’Arménie et la cause arménienne ( 50 ans de militantisme pour ma part ), comme tant d’autres. Mais de grâce, si le conflit est intrinsèque au champ politique, que nous soient épargnées les philippiques diffamatoires d’un Commissaire politique qui n’a de « haut » que le nom. Ses méthodes qui ont débouché sur l’interdiction du territoire arménien de mon coprésident, apparaissent très éloignées des valeurs de liberté et de justice portées par la Révolution de Velours. Autant de coups bas, tout aussi contraires à l’intérêt général de l’Arménie qu’à la déontologie démocratique dont se prévaut abusivement notre contempteur. Est-il bien utile d’en faire état ? Ces procédés méprisables n’entameront jamais notre détermination à soutenir l’Arménie. Quoiqu’il en coûte.

Les diatribes contre le CCAF et ses coprésidents