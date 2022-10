La réunion 3+3, les mécanismes régionaux, une voie pour résoudre le conflit du Caucase

Selon l’agence iranienne Irna, Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré lors d’un entretien téléphonique avec son homologue azéri, Jeyhun Bayramov, que l’Iran est convaincu que la réunion 3+3 et les mécanismes régionaux constituent la meilleure façon de résoudre le conflit du Caucase.

Au cours de la conversation téléphonique, M. Amirabdollahian a assuré M. Bayramov que la République islamique d’Iran concentre comme toujours ses efforts pour résoudre les différends entre les républiques d’Azerbaïdjan et d’Arménie par les voies diplomatiques et régionales.

Au cours de l’entretien téléphonique, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les relations bilatérales et les questions d’intérêt mutuel dans les domaines régional et international.

M. Amirabdollahian a évoqué les bonnes relations entre l’Iran et l’Azerbaïdjan, affirmant que lors de la récente réunion entre les présidents des deux pays à Astana, ils ont convenu que l’intégrité territoriale de tous les pays de la région, y compris l’Azerbaïdjan, devait être respectée.

« Nous avons également toujours pensé que la présence de puissances étrangères dans la région ne fait que compliquer les différends et nous sommes donc opposés à leur présence », a ajouté le ministre iranien des affaires étrangères.

Le haut diplomate iranien a en outre réaffirmé que la sécurité de la région est une question d’importance vitale pour tous les pays de la région, et l’Iran considère la sécurité de l’Azerbaïdjan comme sa propre sécurité, et s’oppose au stationnement de forces étrangères dans la région, qui mettrait en péril la paix et la stabilité de la région, ainsi qu’une coopération régionale saine.

Le ministre des affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, pour sa part, a déclaré lors de l’entretien téléphonique que les contacts directs et constants entre les ministres des affaires étrangères des deux pays sont le signe de relations bilatérales profondes.

« Nous attachons une grande importance à ces liens, et respectons hautement les responsables iraniens », a ajouté Jeyhun Bayramov.

Il a également remercié M. Amirabdollahian de l’avoir appelé au téléphone et d’avoir donné des précisions sur les résultats de ses entretiens avec les responsables arméniens en vue de favoriser la paix et la stabilité dans la région.

Le haut diplomate azéri a déclaré qu’il était lui aussi opposé à la présence de forces étrangères dans la région et à leur stationnement, et a exprimé l’accord de son pays avec la poursuite de la coopération régionale, y compris les réunions 3+3.

Téhéran, IRNA -