Je veux croire que l’Arménie remplira sa mission de défendre l’Artsakh

Arkady Ghukasyan, l’ancien président de la République d’Artsakh, a déclaré aux journalistes à Stepanakert.

« Nous avons également besoin du soutien de la Russie dans cette affaire, mais tout d’abord, le soutien de l’Arménie est nécessaire, car peu importe combien la Fédération de Russie est intéressée à assurer la sécurité du peuple de l’Artsakh, elle a ses propres intérêts ; ses relations avec la Turquie et l’Azerbaïdjan, et nous voyons des réserves sur certaines questions, mais l’Arménie devrait prendre une position claire. Jusqu’à présent, je ne vois pas clairement quelle est la position de Nikol Pashinyan », a déclaré Ghukasyan.

L’ancien président est convaincu que les personnes qui sont prêtes à se battre jusqu’au bout ne peuvent être vaincues.

« Il y a, bien sûr, des difficultés ici, parce que nous ne voyons pas la position claire de l’Arménie. Il est évident que l’Artsakh n’est pas capable de se battre seul contre le monde entier et nous attendons le soutien de l’Arménie, de la diaspora et de nos pays amis dans notre lutte », a-t-il déclaré.

Faisant référence à la déclaration de Pashinyan selon laquelle il est prêt à signer à Sotchi un document sur l’extension de la période de déploiement des soldats de la paix russes, Ghukasyan a déclaré :

’’Les mots n’ont presque aucune valeur dans cette dernière période, car les mots et les pensées changent et nous entendons beaucoup de déclarations contradictoires, ce qui est inquiétant. Aujourd’hui, l’Artsakh est privé de sa propre défense, cette mission est confiée à l’Arménie et je veux croire que l’Arménie remplira cette mission", a déclaré Ghukasyan.

Avec ARTSAKHPRESS :