Genesis Armenia et Ecoprof s’associent au gouvernement d’Artsakh pour lancer une usine de traitement des métaux et un centre de formation.

Le ministre d’État de l’Artsakh, Artak Beglaryan, a rencontré le directeur fondateur du groupe de réflexion Genesis Armenia, Abraham Gasparyan, et les dirigeants de la société de construction Ecoprof.

Beglaryan a hautement apprécié l’expérience de coopération entre le gouvernement d’Artsakh et Genesis Armenia et a annoncé une nouvelle initiative d’importance économique et éducative.

Il a déclaré qu’à la suite d’un projet d’investissement de 200 000 000 dram réalisé en coopération entre le gouvernement et le secteur privé, une usine de traitement et de réparation des métaux sera ouverte et comprendra un centre de formation. L’usine sera équipée de machines modernes.

L’objectif du projet d’investissement est de répondre aux besoins du public et de l’économie, et de promouvoir l’intérêt des étudiants pour les spécialisations techniques et professionnelles.

« Il s’agit d’un investissement nécessaire en Artsakh et d’un exemple brillant de charité et d’investissement commercial, en particulier compte tenu des défis et des priorités de l’après-guerre », a déclaré le ministre d’État Beglaryan.

Beglaryan et Gasparyan ont ensuite signé le mémorandum trilatéral de coopération entre le gouvernement d’Artsakh, Genesis Armenia et Ecoprof.

Avec Armenpress