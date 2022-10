Le génocide arménien discuté à la Chambre des Lords

Le projet de loi sur la détermination du génocide, parrainé par Lord David Alton, a fait l’objet d’une deuxième lecture à la Chambre des Lords, les pairs ayant accepté de le confier à une commission de la Chambre pour un examen plus approfondi.



« L’année prochaine marquera le 75e anniversaire de la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, mais nous sommes loin de disposer de mécanismes clairs pour nous aider à remplir l’obligation qu’elle contient d’empêcher que le cœur même de la convention - » plus jamais ça « - ne se reproduise », a déclaré Lord Alton lors du débat.

Lord Ara Darzi a rendu hommage au noble Lord Alton pour la manière passionnée et déterminée dont il s’est occupé de cette question vitale pendant de nombreuses années.

« En tant que premier Arménien au Parlement britannique, et en tant que descendant d’un survivant du génocide, j’ai une dette particulière envers lui. Je suis né en Irak de parents arméniens réfugiés à la suite du génocide de 1915, au cours duquel plus d’un million d’Arméniens de souche ont été massacrés par les Ottomans. Je dis que je suis un survivant du génocide, et dans 33 pays du monde, cette description serait reconnue, mais le pays où j’ai élu domicile n’en fait pas partie », a-t-il déclaré.



« Mon arrière-grand-père, qui vivait à Erzurum, dans ce qui est aujourd’hui le nord-est de la Turquie, a été exécuté avec ses fils par les forces ottomanes. Ma grand-mère, qui n’était alors qu’une adolescente, s’est échappée avec sa mère, et toutes deux ont marché pieds nus pendant des semaines avant de trouver finalement refuge à Mossoul, dans le nord de l’Irak. Elles ont eu de la chance. Beaucoup d’autres femmes et enfants ont été envoyés dans une marche de la mort à travers le désert, dont ils ne reviendraient jamais. Un demi-siècle plus tard, ma famille et moi avons émigré d’Irak en Irlande, où j’ai étudié la médecine, avant de m’installer à Londres dans les années 1990, où j’ai consacré ma carrière au NHS », a-t-il noté.

« En tant que premier Arménien de cette Assemblée, j’ai été ravi lorsque le président Biden a décidé il y a un an de rompre avec ses prédécesseurs et de reconnaître le génocide arménien. Le vote de la Chambre des représentants des États-Unis en octobre 2020 a été écrasant. Ce fut un moment extrêmement émouvant pour moi et pour les Arméniens du monde entier. La plupart des pays européens - dont la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Suède - ont reconnu le génocide arménien, mais pas le Royaume-Uni », a déclaré Lord Darzi.

Il a rappelé que lorsque Hitler a planifié l’Holocauste en 1939, il a demandé à ses camarades nazis : « Qui, après tout, parle aujourd’hui de l’anéantissement des Arméniens ? »

« Si nous, membres de la communauté internationale, ne dénonçons pas la violence génocidaire partout où elle se produit, ses auteurs se sentiront encouragés à continuer. Nous devrions utiliser cette expérience non pas pour alimenter l’amertume et la vengeance, mais pour planter un pieu dans le sol et déclarer : »Plus jamais ça« - pas seulement pour les Arméniens, mais pour tous les peuples du monde. Nous ne pouvons pas protéger les Ouïgours du Xinjiang, les Rohingyas du Myanmar, les Tigréens d’Éthiopie et les autres personnes victimes d’attaques génocidaires au XXIe siècle sans dire la vérité sur le passé. En effet, sacrifier la vérité sur le passé pour la commodité du présent est dangereux. En 2020, l’invasion du Nagorno-Karabakh par l’Azerbaïdjan, soutenue », a déclaré Lord Darzi.

Il a noté que le projet de loi ne vise pas simplement à remédier à une injustice historique. « Il s’agit de savoir comment notre compréhension du passé façonne nos actions dans le présent. Il s’agit de donner tout son sens à notre message lorsque nous disons »plus jamais ça« . Je demande à vos Seigneuries de soutenir pleinement ce projet de loi », a-t-il déclaré.

« J’ai été très frappé par le discours du noble Lord, Lord Darzi. J’ai lu Les quarante jours de Musa Dagh de l’écrivain juif Franz Werfel. Il s’agit d’un roman sur les expériences des Arméniens pendant leur génocide. C’est un récit très puissant. Il n’est pas surprenant qu’Adolf Hitler ait fait brûler les livres de cet écrivain juif, car, comme le noble Lord nous l’a dit, Hitler lui-même a déclaré : »Qui se souvient maintenant des Arméniens ?« - en fait, »Pourquoi devrions-nous nous inquiéter alors que personne d’autre ne semble s’inquiéter ? Lord Alton a déclaré.

« Je me suis rendu dans le Haut-Karabakh avec ma noble amie Lady Cox. J’ai emmené ma fille avec moi et je lui ai dit : »Si jamais tu entres dans la vie publique, défends ceux pour qui il n’y a pas de voix« . Mon grand-père m’a donné des photos qu’il avait ramenées de Terre Sainte pendant la Première Guerre mondiale et qui montraient des Arméniens exécutés qui avaient été assassinés alors que les Turcs ottomans se retiraient de Jérusalem. Nous avons vu ces mêmes photos dans le musée du génocide à Erevan. J’ai été personnellement très touché non seulement par ce que le noble Lord, Lord Darzi, a dit, mais aussi par ce que chacun a dit dans ce débat », a-t-il noté.

« Ce projet de loi devrait être confié à une commission et nous devrions en discuter davantage. Nous devrions peaufiner les détails et honorer les promesses qui m’ont été faites par deux anciens ministres des affaires étrangères, qui sont également d’anciens premiers ministres. Nous devrions tenir notre parole en politique. Ils ont dit que cela serait réformé. Ce projet de loi offre l’occasion de le faire. Je le recommande à la Chambre », a déclaré Lord Alton.