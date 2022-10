Concert des jeunes du Conservatoire Tchaïkovsky d’Erévan à l’atelier Toros à Romans (Drôme)

Les 23 jeunes musiciens du Conservatoire Tchaïkovsky d’Erévan (Arménie) en tournée en France, ont donné un concert dans l’atelier du sculpteur Toros à Romans (Drôme), dimanche 30 octobre à 15 heures. Parmi le large public présent au concert, nombre de personnalités et d’élus de Romans dont Laurent Jacquot l’Adjoint au maire, Nathalie Nieson la Maire de Bourg-de-Péage et Anna Place (adjointe au maire de Bourg-de-Péage) ainsi que la députée de la Drôme Mireille Clapot (LREM).

Marie Toros prenant la parole a remercié le public, les personnalités et les élus avant d’appeler Alexandre Siranossian le chef d’orchestre, un des plus fidèles ami de Toros à raconter quelques pages d’amitié avec le sculpteur Toros disparu il y a deux ans. Kristofer Banc, Conseiller délégué à la Programmation Culturelle de Romans prit également la parole.

Puis le concert des jeunes talents du conservatoire Tchaikovsky d’Erévan dirigé par le chef d’orchestre David Marukhyan débuta. Durant près de deux heures, les jeunes musiciens d’Arménie ont ébloui le public par la qualité de leur prestation et leur grand talent. Avec des applaudissements nourris du public. Un public qui applaudit également Marie Toros l’organisatrice et Levon Chatikyan qui a permis cette tournée des jeunes musiciens avec ses partenaires de Valence Romans Agglo et d’autres institutions.

Le concert se termina par une réception donnée dans la cour de l’atelier de Toros.

Krikor Amirzayan