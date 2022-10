Président de la Chambre des communes du Canada : le Canada a l’obligation de soutenir l’Arménie démocratique dans la défense de son intégrité territoriale et de sa souveraineté.

Dans le cadre du programme « Assistance au Parlement d’Arménie », une délégation de parlementaires arméniens était en visite de travail au Canada du 22 au 27 octobre.

La délégation comprenait le président du Comité permanent de l’AN sur le crédit financier et les affaires budgétaires Gevorg Papoyan, la présidente du Comité permanent de l’AN sur la protection des droits de l’homme et des affaires publiques Taguhi Tovmasyan, le député Hasmik Hakobyan, le chef de cabinet de l’AN le secrétaire général Vahan Naribekyan, Assistant du président de l’AN David Arakelyan et du chef de cabinet adjoint de l’AN Heghine Khachikyan.

Selon le service de presse du Parlement, dans le cadre de la visite, le président du Comité permanent de l’AN sur le crédit financier et les affaires budgétaires, Gevorg Papoyan, a présenté au député PC, secrétaire du ministère des Affaires étrangères, Robert Oliphant, les actions continues du Agression azerbaïdjanaise.

Robert Oliphant, à son tour, a hautement apprécié la révolution pacifique de 2018 en Arménie et les processus de démocratisation du pays qui ont commencé après celle-ci. Il s’est dit prêt au nom de l’Etat à continuer à promouvoir les réformes démocratiques dans la RA. Selon la source, le député Hasmik Hakobyan, lors d’une rencontre avec le président de la Chambre des communes du Canada Anthony Rota, a souligné : « L’Arménie est un pays libre et démocratique, mais nous payons un prix très élevé pour cela, sous la forme de la guerre, mais pour nous la souveraineté et la démocratie notre pays sont la ligne rouge>.

Le président Rota, à son tour, a noté que le Canada, en tant que pays démocratique, est obligé de soutenir l’Arménie démocratique dans la protection de son intégrité territoriale et de sa souveraineté, faute de quoi les problèmes que connaît l’Arménie pourraient se poser demain au Canada.

Au cours de la réunion, les parties ont également abordé l’amitié arméno-canadienne, l’ouverture de l’ambassade du Canada en Arménie, le renforcement des liens interparlementaires et d’autres questions.

On rapporte que la délégation arménienne a également rencontré des membres du Groupe d’amitié Canada-Arménie au Parlement du Canada. Les parties se sont déclarées prêtes à approfondir les liens parlementaires, notamment par des visites mutuelles.

Au cours des rencontres, des accords conjoints ont été conclus pour poursuivre et approfondir la coopération entre les appareils des parlements des deux pays, se familiariser avec les meilleures pratiques du parlement canadien et créer une plateforme conjointe avec le Centre parlementaire canadien pour approfondir la coopération entre les parlements.