Le Parlement adopte une déclaration

L’Artsakh n’a jamais fait et ne fera jamais partie de l’Azerbaïdjan indépendant. Cette idée même devrait être à la base du règlement du conflit azerbaïdjanais-Karabakh, a déclaré l’Assemblée nationale d’Artsakh dans un communiqué adopté à l’unanimité par toutes les factions.

Les députés ont déclaré que « toute tentative d’annexer de force l’Artsakh à l’Azerbaïdjan serait une violation flagrante du droit international et une licence officielle pour commettre un autre génocide contre le peuple arménien, par conséquent, tout document avec un tel contenu est inacceptable pour la République d’Artsakh ».

Ci-dessous le texte intégral de la déclaration :

Les développements de ces derniers mois, les déclarations et positions de divers centres de pouvoir et organisations internationales concernant les perspectives de règlement du conflit azerbaïdjanais-Karabakh et l’avenir de l’Artsakh ont suscité de vives inquiétudes en Artsakh et dans l’ensemble de la communauté arménienne.

L’Assemblée nationale de la République d’Artsakh, exprimant la volonté collective du peuple d’Artsakh, estime nécessaire de fixer et de documenter la suite pour le monde en cette période cruciale.

L’Artsakh n’a jamais fait et ne fera jamais partie de l’Azerbaïdjan indépendant. Cette idée même devrait être à la base du règlement du conflit azerbaïdjanais-Karabakh.

Toute tentative d’annexion forcée de l’Artsakh à l’Azerbaïdjan serait une violation flagrante du droit international et une licence officielle pour commettre un autre génocide contre le peuple arménien. Par conséquent, tout document avec un tel contenu est inacceptable pour la République d’Artsakh.

Réaffirmant que la trinité Arménie-Artsakh-Diaspora est l’un des fondements essentiels de tous nos succès et réalisations, ainsi que du processus d’édification de l’État, l’Assemblée nationale de la République d’ Artsakh déclare comme suit :

Aucune autorité de la République d’Arménie n’a le droit de refuser la mission d’assurer la sécurité du peuple d’Artsakh ou d’accepter tout document mettant en cause l’existence de la République souveraine d’Artsakh. Nous exhortons les autorités de la République d’Arménie à défendre les intérêts communs des deux Républiques arméniennes dans les plates-formes internationales, sur la base des documents fondamentaux existants, en particulier la Déclaration d’indépendance de la République d’Arménie et la décision historique du Conseil suprême du 8 juillet 1992.

Nous appelons les Arméniens du monde entier à continuer à soutenir l’Artsakh, à protéger les droits et les intérêts de l’Artsakh dans divers pays et instances internationales et à contribuer par tous les moyens au processus de reconnaissance de la République d’Artsakh.

La République d’Artsakh est partisane d’une paix stable et, par conséquent, des mesures visant à signer un accord de paix, mais les autorités de la République d’Arménie devraient aborder la question de la reconnaissance de l’intégrité territoriale de la République d’Azerbaïdjan avec des réserves, considérant le fait que le conflit azerbaïdjanais-Karabagh n’est pas encore résolu.

Tout document ou proposition remettant en cause la souveraineté de la République d’Artsakh, notre droit à l’autodétermination et le fait de sa réalisation est inacceptable pour nous, car il ne reflète pas les réalités historiques et juridiques. La communauté internationale doit respecter la demande des Arméniens d’Artsakh, car elle est conforme aux principes et normes fondamentaux du droit international.

Compte tenu du rôle historique de la Russie pour assurer la paix et la stabilité dans notre région et, en particulier, de la participation directe et active du président Vladimir Poutine à l’arrêt de la guerre de 44 jours qui nous a été imposée en 2020 par l’agresseur azerbaïdjanais, nous appelons la Fédération de Russie et demande de poursuivre son engagement pour assurer la sécurité du peuple d’Artsakh. Pour le renforcer, nous proposons d’introduire des mécanismes politiques et militaires supplémentaires, tenant compte des réels dangers existentiels qui menacent les Arméniens d’Artsakh.

Notre lutte est continue et notre position est inchangée ; il exprime la volonté collective des Arméniens du monde entier et découle pleinement des principes énoncés dans la déclaration du 14 avril 2022 de l’Assemblée nationale de la République d’Artsakh.