Pourquoi la Chine craint l’alliance turque émergente ?

Dans l’éventualité d’une guerre plus large autour de Taïwan, une guerre potentielle avec l’alliance turque et la perte éventuelle du Xinjiang sont des éléments qui feraient réfléchir tout dirigeant chinois, selon une analyse de Amin E. Aghjeh* dont nous publions des extraits.

La coopération entre les États turcs a considérablement augmenté ces dernières années. Créé en 2009, le Conseil de coopération des États turcophones, également connu sous le nom de Conseil turc, a été transformé en Organisation des États turcs en 2021 dans le but de générer « un soutien mutuel et une solidarité accrus en fonction des (...)