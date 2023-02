Les Protocoles de Sèvres, par René Dzagoyan

Le 20 septembre 2022, à Ankara, des officiels turco-azéris inauguraient la représentation d’un nouvel État, la république du Goycha-Zangazur, dont les frontières correspondent à celles du Siounik. L’Arménie, à l’heure où s’écrivent ces lignes, ne sera peut-être plus celle du jour où on les lira. Contrairement à la guerre des 44 Jours, où il avait appelé à la mobilisation générale, le gouvernement arménien ne lance aucun mot d’ordre, ni à sa population pour la formation d’une défense populaire, ni aux Arméniens du monde pour l’envoi d’une aide matérielle. Plongée dans l’incertitude et le désarroi, sans ligne (...)