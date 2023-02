Inside Arménie : la lutte dans le silence

Le nouveau média OMERTA, dirigé par le reporter de guerre Regis Le Sommier, présentera le 16 novembre au Théâtre du Gymnase, à Paris, un reportage documentaire sur l’Arménie réalisé par Aïcha Hmissi, ainsi que deux autres documents.

Alors que les yeux de la communauté internationale étaient rivés sur la guerre en Ukraine et qu’une équipe de nos journalistes suivait le conflit, notre grand reporter Aïcha Hmissi est partie suivre un conflit moins médiatisé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

