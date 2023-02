L’Arménie ne fournira de corridor à personne

Pour établir la paix, il est nécessaire de mettre en œuvre toutes les dispositions des déclarations trilatérales du 9 novembre 2020 et du 11 janvier 2021, et de porter la question du Haut-Karabakh dans un certain refuge, a déclaré le Premier ministre Nikol Pachinian lors de la 6e convention du contrat civil.

« Tout le monde dit que la mise en œuvre sans équivoque de la déclaration du 9 novembre est une condition nécessaire. L’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie et la communauté internationale disent la même chose », a-t-il dit, ajoutant qu’il est important d’exclure les interprétations erronées du texte de (...)