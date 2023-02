Pachinian prêt à signer un document prolongeant la présence russe de maintien de la paix au Haut-Karabakh pour 10 à 20 ans

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré qu’il était prêt à signer un document basé sur 15 points lors de la prochaine réunion en Russie et à adopter ce document comme base pour la signature d’un traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

S’exprimant sur le règlement du conflit NK lors du congrès du Parti du contrat civil, Pashinyan a déclaré : "Il y a eu des tentatives ces derniers temps pour donner l’impression au sein de la société arménienne qu’il existe une proposition russe qui est positive pour nous, et qu’il existe une proposition occidentale. ce qui est négatif pour nous, et que le (...)