Renforcement de la sécurité dans le Caucase du Sud et du développement des liens commerciaux et économiques

Les présidents russe et azerbaïdjanais Vladimir Poutine et Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan se réuniront le 31 octobre dans la ville de Sotchi, dans le sud de la Russie, pour examiner le statut des accords trilatéraux auxquels ils étaient parvenus le 9 novembre 2020, le 11 janvier et le 26 novembre 2021, a déclaré aujourd’hui le Kremlin.

Il a indiqué que la réunion initiée par Poutine discutera également de nouvelles mesures pour renforcer la stabilité et la sécurité dans le Caucase du Sud, la reprise et le développement des relations commerciales, économiques et de transport (...)