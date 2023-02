Loukashenko ne veut pas aider l’Arménie

Aujourd’hui, lors d’une session de l’OTSC, Loukashenko, vociférant, explique que l’OTSC n’aidera pas l’Arménie, membre de l’OTSC, à repousser l’agression de l’Azerbaïdjan, non membre de l’OTSC. Aliev n’est « pas un ennemi » et est « notre homme ». De telles déclarations enterrent l’OTSC en tant qu’organisation.

Today, during a #CSTO session, #Lukashenko burst into a shouting fit, explaining that the CSTO will not help #Armenia, a CSTO member, to repel the aggression of #Azerbaijan, not a CSTO member. Aliyev is "not an enemy" and "our man". Such statements bury CSTO as organisation. (...)