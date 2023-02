Ararat Mirzoyan a reçu le représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie,Toivo Klaar

Le 28 octobre, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a reçu Toivo Klaar, le représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie. Information du service de presse du MAE d’Arménie.

Au cours de la rencontre, les interlocuteurs ont évoqué les questions de sécurité et de stabilité régionales, ont échangé des vues sur les questions liées à l’élaboration du traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et au règlement du conflit du Haut-Karabakh.

Ararat Mirzoyan et Toivo Klaar ont souligné l’importance du déploiement de la mission civile de l’UE et ont évoqué ses (...)