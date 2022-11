Le Conseil de sécurité de l’OTSC réaffirme la nécessité de résoudre les différends par des moyens politico-diplomatiques

L’Organisation du Traité de Sécurité Collective a publié une déclaration concernant les résultats de la séance extraordinaire du Conseil de Sécurité Collective de l’OTSC, qui était présidée par le Premier Ministre Nikol Pachinian. La déclaration indique qu’au cours de la session, le secrétaire général de l’OTSC, Stanislav Zas, a présenté des informations sur le travail de la mission de l’Organisation envoyée en République d’Arménie par la décision du 15 septembre du Conseil de sécurité collective de l’OTSC, liée à l’escalade de la situation à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, où dans la nuit du 13 septembre 2022, des affrontements avec l’utilisation d’armes lourdes et de drones ont eu lieu, faisant de nombreuses victimes.

"Les membres du Conseil de sécurité collective, réaffirmant l’engagement de l’Organisation à renforcer la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales, à protéger collectivement l’indépendance et l’intégrité territoriale et la souveraineté des États membres de l’OTSC, ont discuté de la situation existante dans la région et des mesures conjointes pour fournir une assistance à la République d’Arménie.

Ils étaient clairement convaincus que les contradictions existantes et les questions litigieuses devraient être réglées par des moyens politico-diplomatiques, y compris dans le cadre des accords décrits dans les déclarations trilatérales adoptées par le Premier ministre de l’Arménie, le Président de la Russie et le Président de l’Azerbaïdjan le 9 novembre 2020, le 11 janvier et le 26 novembre 2021", peut-on lire dans le communiqué.

Sur la base des résultats de la session, les membres du Conseil de sécurité collective de l’OTSC ont présenté un certain nombre de recommandations concernant la révision des projets de décision pertinents. Source Armenpress