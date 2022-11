Concert éblouissant pour la paix en Arménie à Valence avec les jeunes musiciens du conservatoire Tchaïkovsky d’Erévan

Ce vendredi 28 octobre en l’église Saint-Jean à Valence (Drôme) s’est déroulé un concert exceptionnel et éblouissant par sa qualité, « pour la paix en Arménie ». Avec un concert de l’Orchestre Franco-Arménien composé des talentueux pensionnaires du conservatoire Tchaïkovsky d’Erevan dirigé par le chef d’orchestre David Marukhian et du conservatoire à rayonnement départemental de Valence Romans Agglo dirigé par Didier Vadrot.

Près de 400 personnes étaient présentes à la soirée concert avec Nicolas Daragon le maire de Valence et de nombreux élus. Avec aussi Serge Valla le maire de Privas et Alba Pano maire de Chabeuil.

Face à un public venu en grand nombre, la quarantaine de jeunes musiciens d’Arménie et de France ont démontré l’étendue de leurs talents.

De « La petite musique de nuit » de Mozart, en passant par Bach, Albinioni, Bartok, ces jeunes talents ont séduit par la qualité de leur prestation. Avec en final « La danse du sabre » d’Aram Khatchatourian dont le public debout applaudit durant de longues minutes. Une soirée magnifique qui démontre que l’Arménie recèle de jeunes talents pleins de vie qu’il faut aider à diffuer leur art.

Krikor Amirzayan